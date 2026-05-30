Patrick Bruel banni de N’oubliez pas les paroles : Arthur juge la décision de Nagui « prématurée »

Patrick Bruel se retrouve au centre d’une crise médiatique : confronté à plusieurs accusations de violences sexuelles, l’artiste voit ses chansons retirées de certaines programmations et annonce son retrait de la troupe des Enfoirés, tandis que la question de la présomption d’innocence alimente les prises de position dans les médias.

Selon Le Parisien, l’animateur Nagui a demandé le retrait temporaire des titres de Patrick Bruel de la sélection musicale de l’émission N’oubliez pas les paroles. Dans le même temps, la station RFM — appartenant au groupe Lagardère — a décidé de limiter fortement la diffusion des morceaux de l’artiste à l’antenne. Ces mesures interviennent alors que de nouvelles plaintes et témoignages apparaissent régulièrement dans la presse.

Les réactions se multiplient aussi sur les plateaux télévisés et les ondes. Interrogé sur ce dossier lors de son passage chez Apolline de Malherbe sur BFMTV le vendredi 29 mai, l’animateur et producteur Arthur a plaidé pour le respect de la présomption d’innocence, tout en disant vouloir ménager les victimes. « Je crois qu’il faut d’abord respecter les victimes mais aussi respecter la présomption d’innocence et laisser les juges faire leur travail », a-t-il déclaré.

Retrait des Enfoirés et déroulé des accusations

Dans la matinée du même vendredi, Patrick Bruel a annoncé son retrait de la troupe des Enfoirés, précisant vouloir éviter de fragiliser l’action des Restos du Cœur. L’artiste détenait le record de participations au spectacle caritatif, n’ayant manqué aucun concert depuis 1993.

Ces décisions interviennent alors qu’un nombre croissant d’accusations visant Patrick Bruel a été rendu public. Les faits évoqués dans différents témoignages concernent des violences sexuelles, des agressions sexuelles et des tentatives de viol, et plusieurs plaintes ont été déposées, notamment auprès du parquet de Nanterre, selon les informations publiées par la presse.

En parallèle, des enquêtes journalistiques ont recueilli de nouveaux témoignages ces dernières semaines, alimentant la couverture médiatique du dossier. Parmi les voix qui se sont exprimées publiquement figure la chanteuse du groupe Cast on Trees, qui a apporté un témoignage dans les médias.

Patrick Bruel conteste fermement l’ensemble des accusations portées contre lui, qualifiant certains récits de mensongers, selon des déclarations reprises par la presse. Les annonces de retrait de diffusion ou d’absence de l’artiste de manifestations caritatives traduisent une logique de précaution adoptée par des médias et organisateurs face à l’ampleur des révélations.

Sur le plateau de BFMTV, Arthur a ajouté qu’il ne se positionnait pas sur la culpabilité ou l’innocence de l’artiste, jugeant la décision de certains responsables « peut‑être un peu prématurée », tout en réaffirmant son souhait que les juges rendent leurs décisions. La séquence a été diffusée et commentée sur les réseaux sociaux.