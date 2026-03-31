Présidentielle 2026 au Bénin: l’ANIP achève les opérations d’actualisation de la liste électorale

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a finalisé les opérations de préparation de la liste électorale, étape essentielle à la tenue du scrutin.

Cette liste, qui recense les citoyens en âge de voter, a été vérifiée, conditionnée et est désormais prête à être transmise à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans le respect des délais prévus par le Code électoral.



Les dernières opérations ont eu lieu au siège de l’ANIP, à Agblangandan, où les agents ont procédé à des contrôles minutieux des listes d’affichage. Ces documents, qui contiennent les informations des électeurs susceptibles de voter lors de l’élection présidentielle, ont été soumis à plusieurs niveaux de vérification avant d’être scellés pour garantir leur intégrité.

Cette phase a été menée en collaboration avec des représentants de la CENA, chargés de superviser la fiabilité des données. Dans le cadre des contrôles, chaque liste a fait l’objet d’une décharge électronique, attestant de son examen et de son intégration dans le système national.

Une fois ces vérifications terminées, les documents ont été classés par arrondissement puis conditionnés pour un transport sécurisé vers la CENA, où ils serviront de base à l’organisation du scrutin.



Le directeur général de l’ANIP a souligné la rigueur du processus et la mise en place de mécanismes de contrôle qualité pour éviter toute erreur susceptible de compromettre la fiabilité du fichier électoral. Selon l’agence, cette étape marque l’aboutissement du travail préparatoire sur la liste électorale et permet d’enclencher les phases suivantes du déroulement de l’élection.

