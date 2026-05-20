Bénin: 20 personnes liées à des structures assimilées à QNET interpellées à Parakou

Une opération d’envergure a été menée ce mardi 19 mai 2026 à Parakou par la Police républicaine, ciblant des réseaux présumés d’escroquerie et de vente pyramidale.

L’intervention, conduite aux environs de 18 heures dans plusieurs zones du 2ᵉ arrondissement, a permis l’interpellation d’une vingtaine de personnes.

Sous la coordination du commissaire central de la ville, les éléments des commissariats du 1er et du 2ᵉ arrondissement ont agi en synergie pour neutraliser ces activités suspectes. Selon les informations de Fraternité FM, les personnes arrêtées seraient liées à des structures assimilées à QNET, régulièrement accusées par les autorités de pratiques frauduleuses et de recrutement pyramidal.

Cette descente s’inscrit dans la continuité des opérations engagées depuis plusieurs semaines contre les réseaux de placement d’argent et de marketing relationnel jugés illusoires. Ces organisations ciblent particulièrement les jeunes, séduits par des promesses d’enrichissement rapide et de gains faciles.

Les individus interpellés seront auditionnés afin de déterminer leur degré d’implication et d’identifier les responsables de ces réseaux. L’opération confirme la détermination des forces de l’ordre à endiguer l’expansion des escroqueries de masse et à protéger la jeunesse béninoise