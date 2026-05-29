Présidentielle 2026 au Bénin : la Cour des comptes somme les candidats de déposer leurs comptes de campagne

La Cour des comptes a invité les différents candidats à l’élection présidentielle d’avril 2026 à transmettre leurs comptes de campagne et les pièces justificatives y afférentes. Les dépôts sont attendus au plus tard le 22 juin à minuit.

La Cour des comptes a lancé un appel aux candidats ayant pris part à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 afin qu’ils procèdent au dépôt de leurs comptes d’exécution de campagne. L’annonce a été faite à travers un communiqué radio-télévisé signé par la présidente de l’institution, Ismath Bio Tchané Mamadou.

Plus d’un mois après la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel, l’institution judiciaire chargée du contrôle des finances publiques rappelle aux différents candidats leurs obligations légales en matière de transparence financière.

Selon le communiqué, les duos candidats sont invités à déposer leurs comptes de campagne accompagnés des pièces justificatives requises. Les dépôts se feront au greffe de la Cour des comptes, à son siège de Porto-Novo, situé non loin de la préfecture, ou encore à l’annexe de Cotonou sise au quartier Gbédjromédé.

La date limite retenue pour cette formalité est fixée au lundi 22 juin 2026 à minuit, délai de rigueur.

La Cour des comptes précise que cette démarche s’inscrit dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. Celles-ci accordent un délai de 60 jours à compter de la proclamation des résultats des élections pour le dépôt des comptes d’exécution de campagne.

Dans sa note, l’institution avertit également que le non-respect de cette obligation expose les candidats concernés aux sanctions prévues par les textes.

Pour rappel, deux binômes étaient en lice lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Il s’agit du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, représentant la mouvance présidentielle, et du tandem Paul Hounkpè – Rock Hounwanou, porté par le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE).