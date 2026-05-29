Jeanne et Léo au cœur des spéculations après « On est parisien » sur Instagram

Léo et Jeanne, anciens candidats de la Star Academy, ont relancé les spéculations sur leur relation après une publication Instagram laissant entendre un emménagement à Paris : une photo d’un salon vide, des clés en main et la légende « On est parisieeeeeens ». Les fans ont rapidement interprété le pronom « on » comme la confirmation d’un déménagement à deux, sans que les intéressés n’apportent de précision.

La publication, postée le mardi 26 mai, ne comportait aucun commentaire expliquant qui était visé par ce « on ». La photo montre un intérieur encore vide et des clés ; ces éléments ont suffi à déclencher une vague de réactions et d’interprétations dans les commentaires, où les abonnés ont fait le lien avec des indices diffusés précédemment par les deux anciens académiciens.

Depuis la fin de leur aventure au château de Dammarie‑lès‑Lys, Léo et Jeanne multiplient les apparitions communes sur les réseaux sociaux et lors d’événements liés à la tournée de la Star Academy. Les deux artistes maintiennent toutefois le flou autour de la nature exacte de leur relation : ils n’ont ni confirmé ni démenti être en couple.

Le « on » qui alimente les spéculations

Sur Instagram, les réactions des internautes ont rapidement convergé. Plusieurs commentaires rapprochent la publication du 26 mai d’une déclaration antérieure de Jeanne affirmant rechercher un appartement à Paris, tandis que d’autres pointent des publications récentes de Léo. Une fan a résumé ce raisonnement en écrivant : « Sachant que c’est Jeanne à la base qui avait dit qu’elle cherchait un appart sur Paris… C’est Léo qui trouve. Mes chouchoux. » Ces messages illustrent la manière dont la communauté recompose une narration à partir d’éléments dispersés.

Parmi les indices cités par les abonnés figure une vidéo mise en ligne le 20 mai, montrant Léo lors d’un passage de la tournée de la Star Academy. Dans cette séquence, il invite Jeanne à le rejoindre sur scène pour chanter ensemble. La légende accompagnant la publication évoquait une « personne très spéciale » et remerciait « mon humain préféré », formulations qui ont été interprétées comme des marques d’affection fortes sans pour autant préciser à qui elles s’adressaient.

Le comportement des deux anciens candidats — apparitions régulières côte à côte, mots suggestifs et absence d’officialisation — n’est pas inédit dans l’écosystème de la Star Academy. La saison 11 avait connu une dynamique comparable entre Pierre Garnier et Héléna Bailly, qui restaient proches publiquement sans clarifier leur statut. À l’époque, une attachée de presse avait déclaré à Voici : « Tout le monde sait qu’ils sont ensemble », tandis que, selon un proche d’Héléna, celle‑ci évoquait un certain « Stéphane » lorsqu’on l’interrogeait sur sa vie sentimentale, alimentant le doute.

Pour l’heure, ni Léo ni Jeanne n’ont apporté de précision officielle sur le sens du message publié le 26 mai ou sur un éventuel emménagement à Paris.