Bénin : le parti Les Démocrates réagit à la formation du gouvernement Wadagni

Le parti Les Démocrates a réagi après la formation du premier gouvernement du président Romuald Wadagni. Par la voix de son secrétaire administratif Kamar Ouassangari, le parti d’opposition estime qu’une forme de continuité se dessine au sommet de l’État, tout en appelant à observer les actions du gouvernement avant tout jugement.

La formation du premier gouvernement du président Romuald Wadagni continue de susciter des réactions sur la scène politique béninoise. Dans l’opposition, le parti Les Démocrates a livré son analyse de la nouvelle équipe gouvernementale, quelques heures après sa publication officielle. Au micro de Bip Radio, le secrétaire administratif du parti, Kamar Ouassangari, a estimé qu’“il y a une continuité qui se dessine au sommet de l’État”.

Selon lui, la présence de plusieurs ministres reconduits dans le nouvel exécutif traduit une volonté de poursuivre certaines politiques déjà engagées. Le responsable politique affirme ainsi que “sous les 22 ou 23 ministres, il y a environ 7 ministres de l’ancien gouvernement qui sont revenus”. Une situation qui, selon lui, pourrait permettre de “continuer leur programme”. Tout en relevant ces continuités, Les Démocrates notent également l’arrivée de nouveaux profils au sein du gouvernement.

“Nous avons également noté des personnes qu’on ne connaissait pas dans le système politique béninois”, a déclaré Kamar Ouassangari, appelant à une observation attentive de leur action. Pour le parti d’opposition, l’heure n’est pas encore au jugement. “Nous allons les voir à l’œuvre et pouvoir apprécier après s’ils vont réussir la mission pour laquelle ils ont été nommés”, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité d’évaluer les résultats dans le temps.

Le responsable des Démocrates estime par ailleurs que la formation du gouvernement relève exclusivement des prérogatives du chef de l’État. “Ce n’est pas le rôle d’une partie de l’opposition de savoir comment le gouvernement est formé”, a-t-il rappelé. Et de conclure : “Il y a eu un nouveau président qui a une politique à mettre en place. C’est à lui seul de décider qui va travailler à ses côtés. Nous sommes de l’opposition, nous ne sommes pas impliqués dans la formation d’un gouvernement. Donc nous, ce qui nous reste à faire, c’est de voir ceux qui sont nommés à l’œuvre et apprécier”.