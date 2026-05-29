«Le Portugal est meilleur sans Ronaldo», la sortie fracassante de Taylor Twellman avant le Mondial 2026

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, l’ancien international américain Taylor Twellman a provoqué la polémique en estimant que le Portugal évoluait à un meilleur niveau sans Cristiano Ronaldo. Une déclaration forte alors que la star d’Al-Nassr s’apprête à disputer la sixième Coupe du monde de sa carrière.

L’ancien international américain Taylor Twellman a estimé que le Portugal affichait son meilleur visage lorsque Cristiano Ronaldo n’était pas sur le terrain. Une sortie forte à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, compétition que l’attaquant d’Al-Nassr s’apprête à disputer pour la sixième fois de sa carrière, un record que seul Lionel Messi pourrait également égaler cet été.

Interrogé par ESPN, Twellman n’a pas hésité à livrer une analyse tranchée sur la Seleção portugaise dirigée par Roberto Martinez. « Pour le Portugal, et je vais faire une déclaration audacieuse, c’est la meilleure équipe que Ronaldo ait jamais eue autour de lui lors d’une Coupe du monde », a-t-il affirmé. Avant d’aller encore plus loin : « Je pense même que le Portugal est à son meilleur niveau lorsqu’il ne joue pas. »

Des propos qui risquent d’alimenter le débat autour du rôle du quintuple Ballon d’Or au sein d’une sélection désormais portée par une nouvelle génération talentueuse. Versée dans le groupe K, la sélection lusitanienne affrontera la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie lors du premier tour. Avant d’entrer dans la compétition, les hommes de Roberto Martinez se mesureront au Chili puis au Nigeria dans le cadre de leur préparation estivale.





