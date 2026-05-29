Atlético Madrid: le Barça dégaine 100 M€ pour Julián Álvarez

Le Barça a lancé les grandes manœuvres sur le mercato en transmettant une offre de 100 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour Julián Álvarez. Une offensive qui n’a pas été accueillie favorablement par les Colchoneros, alors que l’international argentin souhaiterait déjà changer d’air.

Le FC Barcelone est passé à l’offensive pour Julián Álvarez. Le club catalan a transmis une première offre officielle estimée à 100 millions d’euros à l’Atlético de Madrid afin de s’attacher les services de l’attaquant argentin. Selon les informations de Fabrizio Romano, cette proposition ne comprend ni bonus ni joueur inclus dans l’opération, Barcelone misant sur une offre sèche pour convaincre les Colchoneros.

Mais du côté madrilène, cette approche est loin d’avoir été appréciée. Les dirigeants de l’Atlético se montreraient particulièrement agacés par le timing de l’offensive catalane ainsi que par la structure même de l’offre transmise ces dernières heures. Pour autant, le dossier reste ouvert. Aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, même si la situation pourrait rapidement évoluer dans les prochains jours.

Toujours selon Fabrizio Romano, Julián Álvarez aurait déjà exprimé son souhait de quitter l’Atlético, un élément qui pourrait peser dans la suite des négociations. Le journaliste italien a notamment indiqué sur X : « Barcelone a envoyé sa première offre officielle à l’Atlético Madrid pour Julián Álvarez, d’un montant de 100 millions d’euros. Sans bonus, sans joueur inclus. L’Atlético est mécontent de la situation depuis 24 heures, mais Julián a déjà demandé à partir. »





