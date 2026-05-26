Bénin : Romuald Wadagni nomme son chef de cabinet et sa secrétaire particulière

Le président de la République, Romuald Wadagni, continue de former son entourage immédiat à la Présidence. Par décret signé ce mardi 26 mai 2026, Fulgence Primael Gbékè a été nommé Chef du Cabinet du Président de la République tandis que Paulette Hountondji Sopoh devient Secrétaire particulière du chef de l’État.

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé à de nouvelles nominations au sein de son cabinet présidentiel. Selon le décret N°2026-319 du 26 mai 2026, Fulgence Primael Gbékè est nommé Chef du Cabinet du Président de la République. Dans le même décret, Mme Paulette Hountondji Sopoh a été nommée Secrétaire particulière du Président de la République.

Ces nominations interviennent quelques jours après la mise en place du nouveau gouvernement et s’inscrivent dans la dynamique d’installation progressive de la nouvelle administration présidentielle. Le Chef du Cabinet du Président de la République joue un rôle stratégique dans l’organisation des activités du chef de l’État, le suivi des dossiers et la coordination de certaines missions à la Présidence.

De son côté, la Secrétaire particulière assure notamment la gestion de l’agenda présidentiel et le suivi administratif des activités du président de la République.

Avec ces désignations, Romuald Wadagni poursuit ainsi la constitution de son équipe rapprochée pour le démarrage effectif de son mandat.