Ebola: le Nigeria passe en alerte renforcée face à la menace du variant Bundibugyo

Le Nigeria a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire face à la menace croissante du variant Bundibugyo du virus Ebola, déjà présent dans plusieurs régions d’Afrique de l’Est et centrale. Bien qu’aucun cas n’ait été détecté dans le pays, les autorités redoutent une importation du virus en raison des importants flux migratoires et des échanges transfrontaliers.



Le Nigeria renforce sa vigilance sanitaire. Face à la progression du variant Bundibugyo du virus Ebola en Afrique de l’Est et centrale, les autorités nigérianes ont placé plusieurs régions stratégiques du pays sous surveillance renforcée afin d’éviter toute importation du virus. Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC) a notamment ciblé Lagos, Abuja et plusieurs États frontaliers considérés comme particulièrement exposés en raison de leurs aéroports internationaux, ports maritimes et importants flux migratoires.

Même si aucun cas n’a pour l’instant été confirmé sur le territoire nigérian, les autorités sanitaires jugent le risque élevé. Les inquiétudes sont alimentées par la situation en Ouganda et en République démocratique du Congo, où l’épidémie a déjà provoqué des centaines de décès. La souche Bundibugyo suscite une attention particulière des spécialistes, car aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n’est actuellement disponible contre cette variante du virus. Une situation qui pousse les autorités à accélérer les mesures de préparation.

Le NCDC a activé son centre national des opérations d’urgence et demandé aux États d’intensifier les contrôles sanitaires aux frontières, d’identifier des centres d’isolement et de renforcer les équipements de protection pour les personnels médicaux. À Lagos, principal point d’entrée du pays, les autorités se veulent toutefois rassurantes. Le commissaire à la santé, le professeur Akin Abayomi, a assuré que les dispositifs de surveillance restaient pleinement opérationnels.

Cette nouvelle alerte ravive le souvenir de l’épidémie de 2014, lorsque le Nigeria avait réussi à contenir Ebola grâce à une réaction rapide saluée à l’époque par l’Organisation mondiale de la santé. Les autorités appellent désormais la population au calme, tout en multipliant les campagnes de sensibilisation afin d’éviter la panique et la désinformation.