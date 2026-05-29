Mondial 2026: Vinícius désigne l’Argentine et Messi parmi les grands favoris

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Vinícius Júnior a encensé l’Argentine et son capitaine Lionel Messi, estimant que les champions du monde en titre faisaient naturellement partie des principaux candidats au sacre final.

L’attaquant brésilien Vinícius Júnior a livré son analyse sur les chances de l’Argentine à l’approche de la Coupe du Monde 2026, plaçant clairement l’Albiceleste parmi les grands favoris au sacre final. Championne du monde en titre, la sélection dirigée par Lionel Scaloni abordera la compétition avec un statut à défendre et des attentes immenses. La liste définitive des 26 joueurs retenus pour le Mondial doit d’ailleurs être dévoilée dans les prochaines heures.

Interrogé sur les chances de l’Argentine, l’ailier du Real Madrid a affiché une grande confiance envers le groupe argentin et, surtout, envers Lionel Messi. « Je choisirai également l’Argentine comme l’un des favoris pour la Coupe du monde, parce qu’ils sont les champions en titre, qu’ils ont énormément de confiance et qu’ils ont Messi », a confié Vinícius dans un entretien accordé à CazeTV. Le Brésilien n’a pas caché son admiration pour le capitaine de l’Inter Miami CF, qu’il considère toujours capable de faire basculer une rencontre à lui seul.

« Il propose toujours quelque chose d’unique ; on ne peut jamais prédire ce qu’il va faire », a ajouté l’international auriverde. Versée dans le groupe J, l’Argentine affrontera l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche lors du premier tour. De son côté, le Brésil de Vinícius retrouvera le Maroc, Haïti et l’Écosse dans le groupe C.





