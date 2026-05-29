Patrick Bruel : Flavie Flament refuse la chambre de son hôtel à L’Isle-sur-la-Sorgue

Depuis le 15 mai dernier, la plainte déposée par Flavie Flament pour viol contre Patrick Bruel alimente une série de révélations concernant cette affaire sensible. L’animatrice accuse le chanteur d’avoir drogué et agressé sexuellement en 1991, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Patrick Bruel, de son côté, conteste fermement ces accusations et clame son innocence. La polémique gagne en intensité avec l’apparition d’éléments nouveaux qui jettent une lumière particulière sur les relations passées entre les deux personnalités, tandis que plusieurs procédures judiciaires sont en cours.

Récemment, un épisode datant de début février a suscité l’intérêt de son entourage professionnel. Lors d’un tournage à L’Isle-sur-la-Sorgue pour l’émission Flavie en France diffusée sur France 3, la ville avait mis à disposition de l’équipe un hôtel cinq étoiles appartenant à Patrick Bruel, nommé L’Isle de Leos. Malgré cette facilité d’hébergement, Flavie Flament a catégoriquement refusé d’y séjourner, optant à la place pour un hôtel trois étoiles à proximité. Ce choix inhabituel n’a, à l’époque, fait l’objet d’aucune explication détaillée de sa part. Son producteur Jérôme Revon a révélé au Parisien qu’il n’avait pas immédiatement perçu cette décision comme un signe d’alerte, l’attribuant d’abord à la prudence suscitée par une affaire ancienne impliquant Bruel en 2019, des plaintes pour harcèlement sexuel et agression sexuelle qui avaient été classées sans suite.

Avec le recul, cet épisode trouve un nouveau sens dans le contexte actuel. Jérôme Revon a également observé un changement notable dans le comportement de Flavie Flament durant les semaines précédant la révélation publique de sa plainte. Le producteur confie avoir noté une tension accrue et une certaine nervosité chez l’animatrice, qu’il attribuait à une fatigue liée au rythme intense de tournage. Il admet aujourd’hui que Flavie préparait probablement sa riposte contre Patrick Bruel bien avant de rendre son accusation publique.

Un dossier judiciaire complexe et pluriel

Selon les informations rapportées par Médiapart, Flavie Flament accuse Patrick Bruel d’avoir abusé d’elle en 1991 dans son appartement parisien après lui avoir servi un thé contenant une substance l’ayant plongée dans le coma. Elle décrit un état de « black-out » suivi d’un réveil « hallucinée », tandis que le chanteur remettait son pantalon. Ces faits sont vigoureusement démentis par l’intéressé via son avocat, Me Legrain, interrogé sur RTL. L’avocat affirme que Patrick Bruel a entretenu une relation « épisodique » avec Flavie Flament dans les années 1990, alors qu’elle avait entre 19 et 25 ans, mais nie catégoriquement tout viol ou usage de drogue lors de leurs rencontres. Il dénonce également ce qu’il qualifie de « chasse » médiatique à l’encontre de son client, soulignant que ces accusations visent à ternir sa réputation.

Au-delà de la plainte de Flavie Flament, Patrick Bruel fait face à trois enquêtes indépendantes : une pour viol à Saint-Malo, une autre pour tentative de viol à Paris, ainsi qu’une troisième pour agression sexuelle à Bruxelles. Au total, huit plaintes ont été déposées contre lui. Ces procédures sont actuellement en cours et la présomption d’innocence demeure applicable dans toutes ces affaires, dont le traitement est désormais entre les mains des autorités judiciaires compétentes.