Présenté à la CRIET, Alain Kenneth libéré sous convocation en attendant la suite de la procédure

Le Tiktokeur Alain Kenneth a recouvré sa liberté ce lundi 2 mars 2026 après avoir été présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), juridiction désormais saisie de son dossier.

Interpellé initialement le dimanche 22 février 2026 par les agents du commissariat de l’arrondissement de Godomey, M. Kenneth avait été transféré quelques jours plus tard au commissariat de Zinvié. Son dossier a été transmis à la CRIET le vendredi 27 février, après une première présentation au tribunal d’Abomey-Calavi.

Lors de l’audience tenue ce lundi, le magistrat a ordonné sa remise en liberté sous convocation, en attendant la poursuite de la procédure judiciaire. Devant la juridiction, le mis en cause a présenté ses excuses aux deux plaignants, identifiés comme Jessica Glèlè, alias « Maman Dilara », et le sieur Hermann.

Selon l’avocat des parties civiles, cette démarche d’apaisement a contribué à la décision du juge.



Alain Kenneth est poursuivi pour harcèlement par le biais de moyens électroniques et diffamation. Son procès devant la CRIET est fixé au lundi 6 avril 2026.