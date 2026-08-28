Arsenal: Marcus Rashford ciblé pour remplacer Gabriel Martinelli

Arsenal prépare déjà l’après-Gabriel Martinelli, annoncé sur le départ pour Al-Hilal. Selon The Telegraph, les Gunners songeraient à Marcus Rashford pour renforcer leur secteur offensif et compenser le départ de l’ailier brésilien.

Arsenal aurait jeté son dévolu sur Marcus Rashford pour pallier le départ annoncé de Gabriel Martinelli. Selon The Telegraph, les Gunners étudient sérieusement la possibilité de recruter l’attaquant de Manchester United. Martinelli se rapproche en effet d’un départ de Londres. L’ailier brésilien aurait donné son accord pour rejoindre Al-Hilal, après avoir décliné dans un premier temps une proposition de Galatasaray. Son transfert devrait rapporter plus de 50 millions de livres sterling à Arsenal, ce qui constituerait une vente record pour le club.

Cette situation aurait néanmoins provoqué quelques interrogations en interne. Toujours selon le quotidien britannique, certains membres du club s’étonneraient que Martinelli ait été autorisé à partir alors qu’aucun remplaçant n’avait encore été recruté à son poste. Dans ce contexte, Marcus Rashford apparaît comme une piste privilégiée par la direction londonienne. L’international anglais pourrait offrir une solution immédiatement opérationnelle sur le front offensif et permettre à Mikel Arteta de conserver un secteur offensif compétitif.

Arsenal doit désormais accélérer ses démarches pour éviter de se retrouver affaibli à l’approche de la fin du mercato. Le dossier Rashford pourrait ainsi rapidement devenir l’une des priorités des Gunners.