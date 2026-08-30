Chelsea – Brighton : les Blues face à un sérieux test à Stamford Bridge

Après un succès à l'arraché à Fulham, les Blues de Xabi Alonso reçoivent un Brighton victorieux et confiant, ce dimanche à Stamford Bridge.

Chelsea reçoit Brighton ce dimanche 30 août à Stamford Bridge, à l’occasion de la deuxième journée de Premier League. Pour Xabi Alonso, qui découvre son premier match à domicile sur le banc des Blues, l’enjeu est de confirmer le bon départ pris lors de la première journée.

Chelsea s’est imposé difficilement à Fulham (3-2) le 24 août, pour le premier match officiel de l’ère Xabi Alonso, arrivé sur le banc londonien le 1er juillet 2026 après son limogeage de Real Madrid en janvier. Brighton, de son côté, a frappé fort en dominant Aston Villa (4-0) à domicile dès la journée inaugurale.

Les Seagulls abordent donc ce déplacement à Londres avec confiance, forts d’une entame de saison réussie et d’un profil capable de faire mal en transition, y compris face aux grosses écuries du championnat.

Pour Xabi Alonso, cette réception constitue une nouvelle occasion d’évaluer son effectif face à un adversaire qui a démontré, dès la première journée, sa capacité à se montrer dangereux offensivement. Chelsea devra trouver l’équilibre entre maîtrise du ballon, intensité et efficacité dans les deux surfaces.

Un duel entre deux entames de saison positives

Avec le maximum de points chacun après une journée, Chelsea et Brighton abordent cette rencontre sur une dynamique favorable. Une victoire des Blues confirmerait le nouveau départ pris sous les ordres de leur entraîneur espagnol, tandis qu’un résultat positif des Seagulls à Stamford Bridge confirmerait la solidité affichée face à Aston Villa.