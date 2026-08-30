Inondations au Népal: hôpitaux et morgues pris d’assaut par les familles en quête de leurs proches disparus

Le bilan des inondations qui frappent le Népal et le Tibet depuis le 26 août a atteint 797 morts et plus de 3 000 disparus. À Katmandou, les familles affluent dans les morgues, tandis que l'ONU attribue pour la première fois la catastrophe au réchauffement climatique.

Le bilan des inondations qui frappent le Népal et le Tibet depuis le 26 août s’est alourdi à 797 morts et plus de 3 048 disparus, selon un bilan provisoire communiqué dimanche 30 août. Dans la capitale népalaise Katmandou, les familles affluent depuis quatre jours dans les morgues et les hôpitaux à la recherche de leurs proches, tandis que l’Organisation des Nations unies (ONU) a, pour la première fois, attribué la catastrophe au réchauffement climatique, dans un communiqué publié la veille.

À la morgue de l’hôpital universitaire de Katmandou, les corps défilent depuis quatre jours. Les familles viennent scruter les photos des défunts affichées sur le portail de l’établissement. « Nous avons 22 véhicules portés disparus. Les chauffeurs ont disparu, les clients aussi », a témoigné Jyoti, venu identifier des collègues de son agence de voyage. « Certains ont perdu leur tête, d’autres n’ont plus que leurs jambes. Je ne reconnais personne. »

Dans la cour de l’hôpital, la police a installé un bureau où les proches de disparus laissent leurs coordonnées, pour être prévenus si la personne recherchée est admise. Quelques miraculés y sont recensés : Bhim Sen Nepali, qui recherche sept membres de sa famille employés à un poste-frontière avec la Chine, a ainsi appris qu’un seul avait survécu, épargné par la crue parce qu’il se trouvait à deux cents mètres en hauteur au moment du désastre.

Les opérations de secours se poursuivent sans relâche : les recherches reprennent chaque matin, les corps s’accumulent au fil des heures, avant que les équipes ne reprennent leur travail au lever du jour suivant.

Dans son communiqué de samedi, l’ONU a établi un lien direct entre l’ampleur de la catastrophe et le réchauffement climatique, une première pour cet événement. La Chine a de son côté alerté sur la formation d’un nouveau lac d’altitude dans l’Himalaya, résultat de la fonte accélérée des glaciers, qui fait craindre de nouvelles crues en aval.