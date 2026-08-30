Mercato : Galatasaray annonce le transfert de Rafael Leão en provenance de l’AC Milan

L'ailier portugais quitte l'AC Milan après sept saisons pour rejoindre Galatasaray, contre 45 millions d'euros et un contrat courant jusqu'en 2030.

Rafael Leão a officiellement quitté l’AC Milan pour rejoindre Galatasaray, où il s’est engagé jusqu’en 2030. À 27 ans, l’ailier portugais met fin à sept saisons passées sous le maillot rossonero pour relancer sa carrière en Turquie.

Le club stambouliote a déboursé 45 millions d’euros pour convaincre l’AC Milan de céder son numéro 10, un montant composé de 43 millions d’euros de partie fixe et de 2 millions d’euros de bonus, selon Sky Sport Italia. Milan a par ailleurs conservé une clause de revente de 20 % en cas de transfert futur du joueur.

Rafael Leão touchera environ 10 millions d’euros par saison, bonus compris, dans le cadre de son contrat avec Galatasaray. Un salaire qui fait de lui l’un des joueurs les mieux payés du championnat turc.

Arrivé en Lombardie à l’été 2019 en provenance du LOSC, Rafael Leão a disputé 291 matches toutes compétitions confondues avec l’AC Milan, pour un bilan de 80 buts et 55 passes décisives. Il a notamment participé à la conquête du titre de champion d’Italie lors de la saison 2021-2022, l’un des temps forts de son passage milanais.

Une page tournée après une dernière saison moins convaincante

Après un exercice 2025-2026 jugé moins abouti sur le plan individuel, l’hypothèse d’un changement d’air s’était progressivement imposée pour l’international portugais, jusqu’à l’officialisation de son départ fin août 2026.

Galatasaray et un retour programmé face au LOSC

À Istanbul, Rafael Leão retrouve la scène européenne avec une équipe de Galatasaray qualifiée pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le tirage au sort lui réserve un rendez-vous particulier : Galatasaray affrontera le LOSC, son ancien club, à Lille, le 20 octobre 2026. Quelques années après avoir quitté le Nord pour Milan, l’ailier portugais s’apprête donc à écrire un nouveau chapitre de sa carrière en Turquie.