En Ouganda, MTN mise sur Starlink pour renforcer son offre de connectivité aux entreprises

MTN Ouganda a annoncé un partenariat avec Starlink pour étendre sa connectivité satellitaire aux entreprises situées dans les zones reculées et mal desservies du pays.

MTN Ouganda a annoncé, jeudi 27 août, un partenariat avec Starlink pour proposer une connectivité satellitaire à ses clients entreprises, dans les zones reculées et mal desservies par les réseaux terrestres. L’initiative vise notamment les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’action humanitaire, de l’énergie, du tourisme, des services financiers et de l’administration publique.

« Ce partenariat renforce notre capacité à accompagner nos clients entreprises dans les zones reculées et mal desservies avec une connectivité satellitaire fiable », a déclaré la directrice générale de MTN Ouganda, Sylvia Mulinge.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie plus large du groupe MTN, qui a déjà noué des accords avec Starlink dans plusieurs marchés africains, afin de renforcer la résilience de ses réseaux et d’étendre sa couverture là où les infrastructures mobiles et fibre optique restent difficiles à déployer.

La technologie satellitaire est ainsi positionnée par l’opérateur comme un complément aux réseaux terrestres existants plutôt que comme un substitut, dans un pays où de vastes zones rurales demeurent hors de portée des réseaux classiques.