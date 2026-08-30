Ligue 1 : le Paris FC domine Nice (3-0) pour la 2e journée

Le Paris FC a dominé l'OGC Nice (3-0) dimanche à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1, offrant à Liam Rosenior sa première victoire sur le banc parisien.

Le Paris FC a signé sa première victoire de large ampleur de la saison en Ligue 1, dimanche 30 août, en dominant l’OGC Nice sur le score sans appel de 3-0, à l’occasion de la 2e journée du championnat. Ce succès offre à l’entraîneur anglais Liam Rosenior sa première victoire sur le banc parisien et permet au club de la capitale de s’installer provisoirement en tête du classement avec 4 points.

Les buts parisiens ont tous porté la marque d’Ilan Kebbal, très inspiré dans l’entrejeu. Le milieu offensif algérien a d’abord obtenu un penalty après avoir été lancé en profondeur, transformé par Lassine Sinayoko à la 21e minute. Au retour des vestiaires, Kebbal a trouvé Samir Chergui dans la surface : le défenseur algérien a inscrit son troisième but en Ligue 1 (51e minute). Vincent Marchetti a scellé le score à la 89e minute, sur un service de Patrick Zabi, profitant d’une mauvaise transmission niçoise.

Au-delà du résultat, la prestation collective du Paris FC a été marquée par son intensité et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant, dans le sillage du projet de jeu que veut installer Liam Rosenior. Rudy Matondo et Patrick Zabi auraient pu alourdir le score en fin de rencontre, mais ont manqué de précision dans leurs dernières tentatives.

Nice, de son côté, reste englué en bas de tableau après ce revers, avec un seul point au compteur après deux journées.