Energean négocie avec BP pour accéder à la découverte gazière Denise West en Égypte

Le groupe grec Energean négocie en exclusivité le rachat d'actifs gaziers égyptiens de BP, dont une part de la concession de Temsah, valorisée par la découverte du gisement Denise West, pour environ 1 milliard de dollars.

Le groupe grec Energean est entré en négociations exclusives pour racheter une partie des actifs pétroliers et gaziers de BP en Égypte, dans une transaction estimée à environ 1 milliard de dollars, a rapporté Reuters le jeudi 27 août, citant des sources proches du dossier. Le paquet d’actifs concerné inclut les intérêts de BP dans le champ gazier de West Nile Delta ainsi qu’une participation de 50 % dans la concession de Temsah, en Méditerranée orientale.

La valeur de la concession de Temsah a fortement progressé depuis la découverte du gisement gazier Denise West, annoncée plus tôt cette année par l’italien Eni, partenaire de BP sur le site. Eni évalue les réserves du gisement à environ 2 000 milliards de pieds cubes de gaz et 130 millions de barils de condensats, avec une mise en production envisagée dans un délai de deux ans.

BP avait engagé ce processus de cession en mai 2026 dans le cadre d’un plan plus large de réduction de ses coûts. Le groupe britannique a investi plus de 35 milliards de dollars en Égypte au cours des six dernières décennies, mais sa production dans le pays a chuté d’environ 40 % par rapport à 2024.

Pour Energean, cette acquisition permettrait de diversifier un portefeuille aujourd’hui dominé par ses opérations gazières en Israël, régulièrement perturbées par les tensions régionales. Le directeur général du groupe, Mathios Rigas, avait déjà évoqué ces derniers mois l’ambition de la compagnie de se repositionner ailleurs en Afrique après son retrait du Maroc, en explorant notamment des options en Angola, en Mauritanie et au Sénégal.

Energean s’est imposé face à plusieurs autres candidats intéressés par les actifs égyptiens de BP, dont Dragon Oil, le fonds Carlyle Group et Artemis Energy.