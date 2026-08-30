Maroc : le trafic aérien dépasse 22,2 millions de passagers

L'ONDA fait état d'une hausse annuelle de 8,77 % à fin juillet 2026, avec un trafic international dominant, des mouvements d'avions en progression et un fret également orienté à la hausse.

Les aéroports marocains ont accueilli 22 282 997 passagers entre janvier et juillet 2026, en hausse de 8,77 % sur un an, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

D’après l’ONDA, le trafic international a atteint 19 894 489 voyageurs sur la période, en progression de 8,82 %, tandis que le trafic national s’est établi à 2 388 508 passagers, en hausse de 8,36 %.

L’office indique aussi que Casablanca Mohammed V est resté le premier aéroport du pays avec 6 953 695 passagers à fin juillet, devant Marrakech-Ménara avec 6 407 303, Agadir-Al Massira avec 2 179 857, Tanger Ibn Batouta avec 1 711 764 et Rabat-Salé avec 1 446 355.

Selon les chiffres détaillés publiés par l’ONDA, le marché européen a conservé la première place avec 16 541 007 passagers, en hausse de 9,29 % sur un an. Les liaisons avec l’Amérique du Sud ont progressé de 34,21 % à 62 880 voyageurs, celles avec l’Amérique du Nord de 14,54 % à 581 297, celles avec l’Afrique de 13,74 % à 1 175 674 et celles avec le Maghreb de 10,06 % à 295 188, tandis que le Moyen et l’Extrême-Orient ont reculé de 4,12 % à 1 238 443.

Mouvements et fret

L’ONDA rapporte par ailleurs 164 164 mouvements d’avions à fin juillet 2026, soit une hausse de 9,82 % sur un an. Le fret aérien a atteint 66 980,55 tonnes, en progression de 12,61 %.

Au seul mois de juillet 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3 450 846 passagers, toujours selon l’office.