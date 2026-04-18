Premier League: Agüero prédit le choc Man City – Arsenal
Avant le choc de Premier League, Sergio Agüero anticipe un duel tactique entre Manchester City et Arsenal, mais penche pour une victoire des Cityzens.
À l’approche du choc entre Manchester City et Arsenal, Sergio Agüero s’est livré à un pronostic nuancé, tout en affichant sa confiance envers son ancien club. Les Gunners abordent cette rencontre au sommet avec six points d’avance en tête de la Premier League, même si les Cityzens disposent d’un match en retard. Un contexte qui renforce encore l’enjeu de cette confrontation directe. Interrogé sur cette affiche, l’ancien attaquant argentin s’attend à une rencontre particulière, marquée par la connaissance mutuelle entre Mikel Arteta et Pep Guardiola. « C’est un match étrange. Les deux entraîneurs se connaissent parfaitement, ils savent où attaquer et où l’adversaire est le plus vulnérable », a-t-il expliqué.
Agüero estime que le scénario pourrait varier entre un duel fermé et une rencontre plus spectaculaire : « Parfois, ces matches offrent peu d’occasions, parfois ils s’ouvrent complètement. » Malgré tout, l’ancien buteur voit Manchester City prendre l’ascendant, notamment grâce à une entame de match agressive : « Je pense que City va démarrer fort, imposer son rythme et contrôler le ballon. » Côté pronostic, Agüero envisage un succès mancunien, possiblement sur un score de 2-0 ou 2-1, tout en prévenant que la fin de match pourrait être tendue si l’écart reste minimal.
Commentaires