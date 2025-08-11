Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a fait part lundi 11 août de sa « profonde préoccupation » concernant le plan d’Israël visant à étendre ses opérations et à prendre le contrôle de la ville de Gaza, qualifiant la situation humanitaire dans le territoire palestinien d’« injustifiable et inacceptable ». Lors d’une conversation téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, elle a évoqué les récentes décisions israéliennes qui semblent conduire à une nouvelle escalade militaire, ont indiqué ses services.