PIGIER Entrepreneurship Challenge 2026: six jeunes talents récompensés pour leurs projets innovants au service du développement du Bénin

La deuxième édition du PIGIER Entrepreneurship Challenge (PECH) a livré son verdict ce vendredi 10 juillet 2026 à Cotonou. Au terme de plusieurs mois de formation, de coaching et de sélection, six projets portés par des étudiants ont été distingués, avec en tête GOGAZ d’Amoussou Rostique, une solution numérique dédiée à la modernisation de la distribution du gaz domestique.

La grande finale de la deuxième édition du PIGIER Entrepreneurship Challenge (PECH) s’est tenue dans une ambiance festive, ce 10 juillet 2026, à l’hôtel Noahgarden à Cotonou. Placée sous le thème « Innover aujourd’hui pour impacter demain », cette compétition initiée par PIGIER Bénin ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de transformer leurs idées en solutions concrètes pour répondre aux défis économiques et sociaux du pays.

Durant plusieurs mois, près de 200 candidatures ont été enregistrées. Après différentes phases de sélection, de formations, d’ateliers pratiques et d’accompagnement entrepreneurial, 12 projets ont obtenu leur ticket pour la grande finale. Au terme des délibérations du jury, six initiatives ont été récompensées.

Les lauréats de la deuxième édition de PIGIER Entrepreneurship Challenge (PECH 2026)

GOGAZ décroche le premier prix

Le sommet du podium est revenu à Amoussou Rostique, étudiant en Gestion des restaurants, co-auteur du projet GOGAZ. Il repart avec le premier prix de cette édition, accompagné d’une enveloppe de 1,5 million de francs CFA. Son projet propose une plateforme numérique destinée à moderniser la distribution du gaz domestique au Bénin. L’objectif est de connecter les distributeurs agréés, les consommateurs et les services de livraison afin de simplifier l’accès au produit.

Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent identifier les points de vente disponibles, commander du gaz, suivre leur livraison et effectuer leurs paiements en ligne. Très ému après son sacre, le jeune entrepreneur a exprimé sa reconnaissance envers toutes les personnes qui l’ont accompagné dans cette aventure. « Je rends grâce à Dieu, je remercie mes parents, PIGIER Bénin et tous mes encadreurs qui nous ont permis d’arriver jusqu’ici », a-t-il déclaré.

Amoussou Rostique remporte la deuxième édition de PIGIER Entrepreneurship Challenge (PECH) grâce à son projet GOGAZ

Canaan et Clinika complètent le podium

La deuxième place revient à Ayivi Josué, étudiant en Entrepreneuriat et Gestion des projets, avec son initiative CANAAN. Récompensé par un prix de 1,2 million de francs CFA, son projet ambitionne de contribuer au développement de la filière avicole béninoise en réduisant la dépendance aux importations de produits avicoles. Déjà engagé dans l’élevage, le promoteur entend utiliser cet appui financier pour renforcer ses capacités de production et poursuivre l’expansion de son activité.

Ayivi Josué décroche le 2è prix pour son projet CANAAN

La troisième marche du podium est occupée par Nowe Dachirel et Novatohi Sossi Rénée, étudiants en Réseaux, Mobilité et Sécurité informatique, avec leur projet Clinika. Cette plateforme numérique de santé vise à améliorer la gestion des établissements hospitaliers grâce à la centralisation des données des patients, à la gestion automatisée des rendez-vous et au suivi des stocks de médicaments. Après cette distinction, l’équipe prévoit une phase d’incubation pour perfectionner la solution avant son déploiement.

Le projet Clinika porté par Nowe Dachirel et Novatohi Sossi Rénée s’offre le 3è prix

Les trois autres projets distingués sont :

Helicibio, porté par Bossu Priscillia, classé quatrième

Helicibio, porté par Bossu Priscillia remporte le 4è prix

My Timer, développé par Armante Atoboga et Ochilet Fanya, arrivé cinquième

Le projet My Timer, développé par Armante Atoboga et Ochilet Fanya remporte le 5è prix

Le projet Ditex.pro repart avec le 6è prix

Le projet Ditex.pro repart avec le 6è prix

«Former des créateurs, des innovateurs et des bâtisseurs d’entreprises»

Dans son allocution, le Directeur général franchisé de PIGIER Bénin, Vihotogbé Victor Assogba, a rappelé l’ambition première du PECH : faire évoluer la perception de la formation supérieure en mettant davantage l’accent sur l’entrepreneuriat. « Lorsque nous avons imaginé le PECH, notre ambition était simple, mais profondément porteuse de sens : faire de PIGIER Bénin un établissement qui ne forme pas seulement des diplômés en quête d’emploi, mais aussi des créateurs, des innovateurs, des bâtisseurs d’entreprises et des acteurs du développement économique de notre pays », a-t-il expliqué.

Directeur général franchisé de PIGIER Bénin, Vihotogbé Victor Assogba

Pour le responsable académique, l’entrepreneuriat doit dépasser le cadre d’une simple matière enseignée pour devenir une véritable culture. « Au-delà des compétences techniques, notre jeunesse doit développer l’esprit d’initiative, la créativité, le courage d’oser et la capacité à créer de la valeur », a-t-il insisté. S’adressant aux finalistes, il a également tenu à relativiser l’importance du classement final. « Quel que soit le résultat de cette soirée, vous avez déjà remporté une victoire essentielle : celle d’avoir osé entreprendre », a-t-il déclaré. Selon lui, cette compétition constitue une étape dans un parcours plus large d’accompagnement des jeunes porteurs d’idées. « La finale de ce soir ne marque pas la fin de votre parcours entrepreneurial. Elle n’en est que le commencement », a-t-il ajouté.

Le ministère salue une initiative qui prépare l’avenir

Présent à cette cérémonie, le Directeur général de l’Enseignement supérieur, Issaka Abdou Karim Youssao, a salué la démarche de PIGIER Bénin et l’importance de développer l’esprit entrepreneurial dès les premières années de formation. Revenant sur l’évolution du marché de l’emploi, il a expliqué que les réalités économiques imposent désormais une nouvelle approche. « Nous, les personnes de ma génération, avons été formées pour devenir des fonctionnaires de l’État. À notre époque, c’était la voie naturelle. Mais, dès les années 1980, la fonction publique a commencé à être saturée. Il a donc fallu repenser notre modèle et promouvoir une autre vision : celle de l’entrepreneuriat », a-t-il rappelé.

Directeur général de l’Enseignement supérieur, Issaka Abdou Karim Youssao

Le responsable du ministère de l’Enseignement supérieur a particulièrement apprécié l’intégration de cette culture entrepreneuriale dans le parcours académique des étudiants. « On ne peut pas attendre la fin de leurs études pour leur demander de créer une entreprise. Cette culture doit être développée dès les premières années de formation », a-t-il soutenu. Avant d’adresser un message d’encouragement aux étudiants: « Vous avez de l’avenir. Continuez à travailler davantage afin de devenir, demain, des créateurs de richesses et d’emplois, plutôt que de simples demandeurs d’emploi ».

Une compétition devenue un rendez-vous entrepreneurial

Pour le Directeur des études de PIGIER Bénin, Arsène Vigan, cette deuxième édition confirme l’intérêt grandissant des étudiants pour l’entrepreneuriat. Il a rappelé le parcours exigeant des candidats, depuis le lancement officiel du concours le 1er décembre 2025 jusqu’à la finale. « Depuis décembre, leur parcours n’a pas été facile. Ils ont travaillé sans relâche, malgré les cours, les examens et les nombreuses contraintes académiques. Ils ont choisi de croire en leurs rêves et d’embrasser pleinement l’aventure entrepreneuriale », a-t-il souligné.

PIGIER Entrepreneurship Challenge 2026: six jeunes talents récompensés pour leurs projets innovants au service du développement du Bénin

Selon lui, le véritable succès du PECH ne réside pas uniquement dans les récompenses financières, mais dans la transformation des participants. « Au-delà des chiffres et des récompenses, le véritable succès de ce projet réside surtout dans la transformation de ces jeunes », a-t-il affirmé. Avec cette deuxième édition, PIGIER Bénin entend inscrire durablement le PECH dans son calendrier annuel afin de faire émerger des projets capables de contribuer à la création d’emplois et au développement économique du Bénin.