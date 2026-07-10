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Bruce Toussaint évoque le départ express de Lorie Pester de sa matinale Bonjour

Après seulement six mois de présence à l’antenne, Lorie Pester ne sera plus chroniqueuse dans la matinale « Bonjour ! » à partir de la rentrée prochaine. Ce départ intervient dans un contexte de remaniements importants au sein des chaînes françaises, où les arrivées et départs s’enchaînent pour préparer la saison 2026-2027. Cette décision concerne en particulier l’émission de TF1 dirigée par Bruce Toussaint, dont la composition de l’équipe évolue sensiblement.

Anne Sophie
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Lorie Pester, chanteuse et comédienne de 44 ans connue notamment pour ses tubes Près de moi, Je serai ta meilleure amie ou encore Week-end, ne fera pas sa rentrée sur TF1 comme le révèle le Parisien. Arrivée en janvier 2026 dans l’équipe de Bonjour avec Bruce Toussaint, elle y animait chaque lundi une chronique dédiée à la parentalité et à la vie de famille. Une présence qui semblait s’inscrire dans la durée, d’autant qu’elle avait temporairement mis sa chronique en pause pour se consacrer à sa tournée célébrant ses 25 ans de carrière, passée notamment par le Zénith de Paris en mai dernier. Mais selon les informations du Parisien, confirmées par la chaîne elle-même, Lorie Pester ne rempilera pas pour une deuxième saison aux côtés de Bruce Toussaint et de sa bande, composée entre autres d’Alba Ventura, Karim Bennani, Ange Noiret, Garance Pardigon ou Vincent Valinducq. Une décision qui fait suite au « contexte économique complexe ». La chronique hebdomadaire de Lorie sacrifiée pour des raisons économiquesLa décision ne reflète pas un échec éditorial. C’est du moins ce que laisse entendre un proche de la production, cité par Le Parisien : « Ce n’était pas une mauvaise chronique mais dans un contexte économique complexe, ils ont préféré sacrifier une hebdo pas forcément très importante qu’une chronique quotidienne identifiée. » Un arbitrage froid, dicté par la logique des budgets plus que par la qualité du contenu. Lorie Pester paie ainsi le prix d’un rendez-vous hebdomadaire, par nature moins ancré dans le quotidien des téléspectateurs qu’une chronique diffusée chaque matin.Sa collaboration avec Bonjour avait pourtant démarré sur des bases solides. Depuis le début de l’année, la matinale de TF1 affiche 15 % de parts de marché quotidiennement et réduit progressivement l’écart avec son rival Télématin sur France 2 selon Le Parisien.Avec cette montée en puissance, les arbitrages de grille deviennent d’autant plus stratégiques. La chronique de Lorie avait d’ailleurs déjà disparu des écrans depuis quelques semaines, l’artiste ayant sollicité une pause pour honorer les dates de sa tournée anniversaire. Ce qui devait être un intermède temporaire se transforme donc en séparation définitive.Bonjour continue d’évoluer avec d’autres départs annoncés à la rentréeL’émission, qui entame sa troisième année à l’antenne, ne s’arrête pas à ce seul changement. Depuis début 2026, le programme a été prolongé jusqu’à 11 heures avec Bonjour avec vous, piloté par Christophe Beaugrand. Ce rendez-vous connaîtra lui aussi des évolutions à la rentrée : la chroniqueuse Bénédicte Le Chatelier quittera l’émission, même si elle reste dans le giron du groupe puisqu’elle rejoindra les équipes de LCI dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027. Des mouvements qui confirment que TF1 continue d’ajuster sa matinale et cherche à consolider les fondamentaux qui ont permis à Bonjour de trouver son rythme de croisière. Pour Lorie Pester, cette page tournée sur TF1 ne signe évidemment pas la fin de sa présence dans le paysage médiatique et artistique. Portée par le succès de sa tournée des 25 ans et par une base de fans fidèles depuis plus de deux décennies, la chanteuse a largement les ressources pour rebondir. Reste que cette éviction, feutrée mais pleinement assumée par la chaîne, prouve que les collaborations télévisuelles, même pour des artistes au profil grand public, ne s’avérer pas toujours une réussite. 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SOMMAIRE

La matinale « Bonjour ! » a été lancée en janvier 2026 avec Bruce Toussaint à sa tête, ancien visage emblématique de la chaîne d’information BFM TV. À ses côtés, Lorie Pester avait rejoint la bande de chroniqueurs pour proposer un regard décalé sur l’actualité, activité pour laquelle la chanteuse et comédienne s’était lancée avec enthousiasme. Néanmoins, ce rôle a été rendu incompatible avec son emploi du temps chargé, entraînant ainsi une séparation prématurée.

La chaîne TF1 a officialisé l’arrivée d’une nouvelle chroniqueuse pour remplacer Lorie : il s’agit d’Isabelle Saporta, connue pour son émission « Brunet sans filtre » sur LCI. Elle apportera un « billet d’humeur sans concession » afin d’analyser l’actualité quotidienne. Par ailleurs, Bénédicte Le Chatelier, autre membre de l’équipe, quittera également l’émission afin de se concentrer sur l’élection présidentielle de 2027, pour laquelle elle couvrira de manière exclusive les événements politiques sur LCI.

Lorie Pester quitte « Bonjour ! » après six mois d’antenne

Selon une source proche de la production, citée par Le Parisien le 18 juin 2026, le départ de Lorie Pester n’est pas lié à la qualité de son travail. Il s’agirait plutôt d’une décision prise dans un contexte économique complexe où la direction a préféré privilégier les chroniques quotidiennes plutôt que le format hebdomadaire proposé par l’artiste. « Ce n’était pas une mauvaise chronique mais dans un contexte économique complexe, ils ont préféré sacrifier une hebdo pas forcément très importante qu’une chronique quotidienne identifiée », a indiqué cette source.

Bruce Toussaint s’est exprimé sur ce départ lors de son passage dans l’émission Buzz TV. Il a salué les qualités humaines et professionnelles de Lorie, soulignant la difficulté pour elle de jongler entre ses multiples engagements. « J’ai adoré travailler avec elle. C’est quelqu’un de formidable », a-t-il confié. Il a mis en avant l’investissement personnel demandé par la télévision, insistant sur la régularité qu’exige ce média. Il a également évoqué les contraintes d’agenda de la chanteuse, précisant que cela compliquait la compatibilité avec son rôle de chroniqueuse. Toutefois, Bruce Toussaint n’écarte pas la possibilité de collaborer à nouveau avec elle à l’avenir, terminant son intervention par un chaleureux « Merci et bravo ».

En parallèle de son passage dans « Bonjour ! », Lorie Pester prépare un nouveau défi professionnel. Elle sera coach de la prochaine saison de « The Voice Kids Belgique », entourée de Joseph Kamel, Mentissa et Alice on the Roof. Cette nomination a été accueillie avec enthousiasme par ses fans, qui ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux avec des messages tels que « Oh waaaawwww, Lorie », « C’est trop bien Lorie rejoint l’équipe » et « On veut LORIE en France aussi ». Cette position marque ainsi une nouvelle étape majeure dans la carrière télévisuelle de la chanteuse.

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