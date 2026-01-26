Philippines : au moins 8 morts après le naufrage d’un ferry

Un ferry transportant 342 passagers a fait naufrage lundi 26 janvier 2026 dans la matinée dans le sud des Philippines, entraînant la mort d’au moins huit personnes, ont annoncé les autorités locales.

Le navire, identifié comme le M/V Trisha Kerstin 3, se dirigeait vers l’île de Sulu lorsque l’accident est survenu, selon les premières informations diffusées par les responsables locaux. Arsina Laja Kahing-Nanoh, maire d’une commune voisine du lieu de la catastrophe, a fait état sur Facebook de « huit décès confirmés ».

Un représentant des services de secours a indiqué à l’AFP qu’au moins 138 personnes avaient été secourues. Le bilan communiqué par les autorités reste provisoire et les opérations de sauvetage se poursuivent, ont précisé les responsables.

Opérations de sauvetage et bilan provisoire

Les secours sont intervenus rapidement après le naufrage, selon les premiers comptes rendus, mais les autorités n’ont pas fourni dans l’immédiat de détails sur les circonstances exactes de l’accident ni sur l’état des personnes secourues. Les équipes de recherche ont concentré leurs efforts sur la récupération des survivants et l’identification des victimes.

La municipalité concernée et les services de secours ont utilisé les voies de communication publiques, dont les réseaux sociaux, pour relayer les informations initiales. Les responsables locaux ont insisté sur le caractère provisoire du bilan et sur la nécessité d’une coordination continue entre les autorités maritimes, les services de secours et les administrations locales.

Selon les informations disponibles, aucune précision n’a été encore fournie sur la cause du naufrage, qu’il s’agisse de conditions météorologiques, d’une avarie technique ou d’autres facteurs. Les autorités compétentes ont annoncé qu’une enquête serait ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’évaluer les mesures à prendre pour la suite.

Le M/V Trisha Kerstin 3 transportait un nombre important de passagers au moment du naufrage. Les autorités ont indiqué que la priorité restait la recherche et l’assistance aux survivants, ainsi que la prise en charge des familles des victimes. Des listes des personnes secourues ont été dressées, mais les autorités n’ont pas encore publié un décompte final des passagers survivants ou des éventuels disparus.

Les services de secours et les administrations locales ont appelé à la prudence dans la diffusion des informations en raison du caractère évolutif de la situation. Des précisions supplémentaires sur le déroulement des opérations et sur le nombre final de victimes sont attendues dans les heures et jours à venir, à mesure que les équipes sur le terrain consolident leurs rapports.