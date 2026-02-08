Philippe Etchebest donne de nouveaux détails sur l’adoption de son fils au Mexique

Philippe Etchebest, connu pour son franc-parler et son tempérament de chef, s’est montré très émotif en évoquant l’adoption de son fils, Oscar, lors d’une interview accordée à Guillaume Pley pour la chaîne Legend. Dans cet entretien, diffusé récemment, l’animateur de Cauchemar en cuisine revient sur le « parcours du combattant » qu’il a vécu avec son épouse Dominique pour finaliser l’adoption au Mexique au milieu des années 2010, et décrit des moments d’attente, de tension et d’émotion intense.

L’homme public demeure, selon ses propres mots, très protecteur vis-à-vis de l’enfant : il n’a jamais présenté Oscar publiquement et refuse toute surexposition. Cette réserve s’ajoute à la discrétion habituelle du couple sur cet épisode personnel, mais la rencontre racontée dans l’émission laisse transparaître l’impact profond de cet événement sur la vie du chef, qui confie s’être adouci et être devenu plus patient et sensible depuis l’arrivée d’Oscar.

Philippe Etchebest relate être informé de la naissance de cette paternité alors qu’il se trouvait au championnat du monde à Bercy, lors du combat de Mahyar Monshipour. Une semaine plus tard, lui et sa femme prennent un vol pour le Mexique afin de lancer les démarches d’adoption. Le chef détaille les contraintes imposées par la procédure locale et la nécessité de se montrer prudent : il a fallu, explique-t-il, se montrer discret pour ne pas heurter les femmes responsables de l’orphelinat où se trouvait l’enfant, les autorités et les équipes étant très attachées aux enfants.

Motus et bouche cousue

Dans l’orphelinat, la visite du couple est soumise à des règles strictes et à des temps limités : selon Etchebest, ils ne pouvaient voir l’enfant que l’après-midi et devaient éviter de laisser transparaître qu’ils allaient l’emmener. Il raconte un moment marquant, partagé en larmes avec l’intervieweur : après avoir feint l’indifférence pour ne pas attirer l’attention, il se retourne et voit l’enfant debout, tentant de l’attraper. Ce geste, et le silence qui s’en est suivi, provoquent chez lui une émotion immédiate et durable : « Je me suis dit : Putain, c’est mon fils », confie-t-il.

Les démarches administratives, prévues initialement pour durer dix jours, se sont finalement étirées sur six semaines. Durant ce mois et demi, le couple est resté avec Oscar dans une petite chambre d’environ douze mètres carrés, où, dit Etchebest, « on était trois à vivre des moments incroyables ». Le chef évoque ces semaines passées au Mexique comme une expérience forte, mêlant difficulté et intensité affective, pendant lesquelles ils ont consolidé les liens familiaux.

Philippe Etchebest a rappelé que cette adoption a transformé sa vie personnelle et sa manière d’être père. Il est désormais papa d’Oscar et beau‑papa d’un premier garçon, Charles, issu d’une précédente relation de son épouse Dominique.