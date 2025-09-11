PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Pékin s’insurge contre d’éventuelles taxes mexicaines sur les voitures chinoises

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

VOIR TOUS LES FLASHS

La Chine a affirmé, jeudi 11 septembre, qu’elle «s’oppose fermement» à toute coercition, après l’annonce du gouvernement mexicain d’envisager de porter à 50 % ses droits de douane sur les voitures chinoises, mesure présentée comme exercée sous la pression des États-Unis. «Nous nous opposons fermement à toute restriction contre la Chine, sous quelque prétexte que ce soit, imposée par autrui par la coercition et qui porte atteinte aux droits et intérêts légitimes chinois», a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un point presse régulier, selon l’AFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!