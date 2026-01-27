Patrick Dorgu pourrait être forfait plusieurs mois à Manchester United

Patrick Dorgu, l’attaquant danois de Manchester United âgé de 21 ans, devrait manquer environ dix semaines de compétition après avoir été victime d’une lésion aux ischio-jambiers lors de la victoire 3-2 de son club contre Arsenal, a indiqué le club. Sorti en fin de rencontre, l’international danois voit son indisponibilité initialement estimée à près de dix semaines, ce qui correspond à environ huit rencontres manquées.

Lors de sa sortie du terrain, Michael Carrick, entraîneur intérimaire de Manchester United, avait d’abord évoqué une crampe. Des examens médicaux pratiqués dans la foulée ont toutefois révélé une atteinte plus sérieuse au niveau des ischio-jambiers, conduisant le staff médical à établir une estimation d’absence plus longue que prévu.

Aligné récemment dans un rôle offensif avancé sur le flanc gauche, Patrick Dorgu s’était illustré lors de cette rencontre en marquant un but en demi-volée. Sa performance face à Arsenal, qualifiée de remarquable par le club, intervenait alors qu’il gagnait en importance dans les options offensives de l’équipe.

État médical et calendrier de retour envisagé

Le staff médical de Manchester United se montre prudent sur la durée exacte de l’indisponibilité. Des examens complémentaires doivent encore préciser la nature exacte de la lésion et définir un protocole de rééducation adapté avant toute confirmation d’un calendrier de reprise des entraînements et des matches.

Sur la base des éléments actuels, le club évoque une absence d’environ dix semaines pour le joueur. Cette estimation est susceptible d’être ajustée en fonction des examens complémentaires et de l’évolution de la guérison au cours du programme de rééducation mis en place par le service médical.

Le retour à la compétition est envisagé après la trêve internationale de mars, selon les informations communiquées par le club. Dans le meilleur scénario envisagé à ce stade par le staff médical, Patrick Dorgu pourrait retrouver les terrains autour du 11 avril, date à laquelle Manchester United doit affronter Leeds United.

Le club précise que la date exacte du retour dépendra de la progression des soins et des contrôles médicaux programmés dans les prochaines semaines. Aucun calendrier définitif n’a été publié tant que les examens complémentaires n’auront pas permis d’établir avec précision le protocole de rééducation et le rythme de reprise des charges d’entraînement.