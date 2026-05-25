Emmanuel Grégoire estime que Patrick Bruel devrait faire une parenthèse dans sa carrière

Plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles visant le chanteur et comédien Patrick Bruel continuent de faire l’actualité : selon Me Corinne Herrmann, avocate de l’animatrice Flavie Flament, de nouvelles plaintes « vont être déposées dans les jours qui viennent » alors qu’au moins douze plaintes ont déjà été enregistrées. Dans ce contexte, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, a déclaré qu’il estimait que l’artiste devrait « faire une parenthèse » dans sa carrière le temps que la justice se prononce.

Patrick Bruel, 67 ans, reste malgré tout présent sur les affiches : il est programmé jusqu’au 7 juin dans la pièce Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, avec des séances affichant « complet » à l’exception des 30 et 31 mai et du 6 juin. Sur Instagram, l’interprète de Place des Grands Hommes a assuré qu’il continuerait d’exercer son métier « avec le même dévouement et la même passion ». Parallèlement, il devait célébrer le 35e anniversaire de l’album Alors regarde à partir du 16 juin dans plusieurs villes françaises, et des dates étaient également prévues à l’étranger.

Les aléas liés aux accusations ont déjà eu des répercussions à l’international : au Québec, les représentations annoncées pour les 3, 4 et 5 décembre ont été annulées, les organisateurs évoquant « le contexte actuel et l’impossibilité d’assurer la promotion » des spectacles. Sur le plan juridique, les personnes mises en cause restent présumées innocentes, précision également rappelée par des responsables interrogés depuis le début de l’affaire.

Emmanuel Grégoire : le maire de Paris ne semble pas avoir très envie de voir Patrick Bruel en spectacle

Interrogé mardi 20 mai dans l’émission Les Quatre vérités de « Télématin » sur France 2, Emmanuel Grégoire a été directement questionné sur la tenue possible d’un concert de Patrick Bruel au Zénith de Paris le 8 octobre. Le journaliste Jeff Wittenberg a demandé au nouveau maire s’il envisageait de demander l’interdiction de ce spectacle, sur le modèle de la décision prise récemment à Québec.

Emmanuel Grégoire a d’abord répondu que, « sur un plan juridique, ce n’est pas ma compétence ». Il a cependant qualifié la question d’« une question sur le plan moral et politique ». Le maire socialiste a expliqué être « surpris » par les éléments révélés ces dernières semaines et a rappelé que Patrick Bruel a été « une star de (s)a jeunesse ». Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et du principe de présomption d’innocence, il a ajouté : « je crois qu’il devrait faire une parenthèse dans sa carrière le temps que la justice soit rendue« .

Lors de l’émission, Emmanuel Grégoire a également estimé que l’artiste pourrait « annuler de lui‑même » ses concerts, formulation reprise par le compte Twitter de Télématin qui a relayé sa déclaration.