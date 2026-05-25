Julia Vignali : son fils Luigi a tout d’une future star de la chanson

Luigi, fils de la présentatrice Julia Vignali, se fait progressivement un nom dans la musique à 20 ans, dévoilant sur Instagram des compositions aux teintes électro et mélancoliques et enchaînant les projets depuis la mention publique de sa passion par sa mère en septembre 2023.

Né en 2006 de la relation entre Julia Vignali et le scénariste Julien, Luigi a grandi à l’écart des plateaux, préférant la pratique des instruments à l’exposition médiatique. Guitare et piano en main, il publie des extraits et des morceaux originaux et trace une identité artistique distinguée de la carrière télévisuelle de sa mère.

Julia Vignali, qui partage la vie de l’acteur Kad Merad depuis 2016, a évoqué en septembre 2023 dans les colonnes de Gala la vocation musicale de son fils. Quelques mois après cette prise de parole, Luigi a commencé à rendre visible au public son univers sonore via ses publications sur les réseaux sociaux.

Des premières compositions qui font parler

C’est sur Instagram que Luigi a progressivement présenté ses réalisations. En juillet 2025, il a publié un premier titre remarqué, Rush Hour. Le 14 novembre 2025, il a sorti un second morceau intitulé Almost, qui a suscité l’attention de ses abonnés.

Sur ses publications, il alterne la guitare et le piano, montrant une aisance avec ces instruments. Les morceaux qu’il partage affichent des sonorités electro mélancoliques et des compositions personnelles qui dessinent un univers cohérent. Ses diffusions en ligne gagnent en visibilité et en réactions de la part d’internautes et de professionnels qui le suivent.

Le compte Instagram de Luigi est suivi par plusieurs personnalités, dont Isabelle Vitari, Damien Thévenot et Caroline Margeridon, ce qui atteste d’une circulation de son travail en dehors du cercle familial immédiat. Sa mère like régulièrement ses publications, et Kad Merad est décrit comme présent en coulisses, selon les éléments rendus publics.

Dans le cadre de la famille recomposée formée par Julia Vignali et Kad Merad, qui est par ailleurs le père de Kalil (né en 2004 de sa relation avec Emmanuelle Cosso), Luigi poursuit ses projets musicaux à son rythme et multiplie les publications et les compositions.

À 20 ans, avec une présence en ligne active et deux titres publiés entre juillet et novembre 2025, Luigi continue de dévoiler son répertoire et d’affirmer une sensibilité artistique relayée par des soutiens publics au sein de son entourage et de la sphère médiatique.