Patrick Bruel : Léon annonce le single « Rooftop of Your House » prévu le 19 juin sous le nom Léon Hesby

Léon Bruel, fils du chanteur Patrick Bruel, a annoncé la sortie de son nouveau single Rooftop of Your House sous le nom de scène Léon Hesby. L’annonce, faite en story Instagram le 19 mai 2026 et relayée par Gala, précise que le titre sera disponible le 19 juin prochain, marquant une nouvelle étape dans la jeune carrière du musicien.

Le contexte familial et artistique entoure cette annonce : son frère, Oscar Bruel, a publié le 15 avril 2026 l’ouvrage La cité intérieure : Votre cerveau, une ville aux possibilités infinies aux éditions Hachette, tandis que Léon poursuit sa trajectoire musicale amorcée officiellement en 2023. La communication sur les réseaux sociaux apparaît comme un vecteur central pour la promotion des projets des membres de la famille Bruel.

Déjà auteur d’un premier single, 1, 2, 3, sorti en mai 2023, Léon a donné son premier concert le 13 décembre 2024 au Théâtre Raymond Kabbaz de Los Angeles. Selon les déclarations de son père au Figaro en janvier, il doit faire sa première scène en France en juin, en première partie au festival des Sables d’Olonne pour Marine Delplace, la lauréate de la Star Academy 2024. Patrick Bruel a par ailleurs souligné la « complicité » qu’il entretient avec son fils et la confiance qu’il lui laisse dans la gestion artistique de sa carrière.

Les indications publiques sur la carrière et la promotion

Lors de son intervention au Figaro, Patrick Bruel a indiqué que Léon « va faire sa première scène en France au mois de juin » et qu’il ouvrira « une soirée au festival des Sables d’Olonne » en première partie de Marine Delplace. Dans un entretien avec La Tribune Dimanche, il a décrit la relation père-fils comme « complice » et loué l’autonomie de Léon dans ses choix artistiques : « Il a une telle autonomie de ce qu’il fait, écrit et produit. Il gère sa carrière vachement bien », a-t-il déclaré, précisant qu’il « ne viendra pas sur (ses) concerts ».

Le choix d’un pseudonyme, ici Léon Hesby, intervient à un moment où le jeune artiste multiplie les sorties et les scènes internationales. Le recours aux stories Instagram pour annoncer la date de sortie du single confirme l’usage de canaux directs pour toucher son public. La date de mise en ligne du titre, communiquée le 19 mai, est fixée au 19 juin 2026 selon les informations diffusées.

Sur scène, Léon Bruel a indiqué qu’il chanterait en français et en anglais, une précision qui avait déjà été relayée dans les médias après ses premières prestations. Le dossier public réunit ainsi des éléments sur ses sorties discographiques, ses concerts à l’étranger et ses premières apparitions programmées en France.

Le single Rooftop of Your House sera disponible le 19 juin 2026.