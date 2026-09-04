Patrick Bruel annule sa tournée d’automne sous la pression politique et des poursuites judiciaires

Visé par une trentaine de signalements pour violences sexuelles, le chanteur Patrick Bruel renonce à sa série de concerts pour calmer la controverse grandissante.

Le chanteur Patrick Bruel a officialisé l’annulation intégrale de sa tournée d’automne, qui devait comporter 35 dates à travers les salles de France. L’artiste motive ce choix par un impératif d’apaisement, dicté par l’intensification des pressions politiques venues de plusieurs maires de communes d’accueil et par les vives controverses publiques entourant les poursuites judiciaires engagées contre lui.

Sur le plan pénal, Patrick Bruel fait l’objet de plusieurs mises en examen, accompagnées d’une trentaine de plaintes et signalements pour des faits présumés de viols, de tentatives de viol et d’agressions sexuelles. Face à ce dossier particulièrement lourd, le chanteur réfute catégoriquement l’ensemble des allégations formulées contre lui, maintenant une position de dénégation constante et se prévalant de la présomption d’innocence.

Cette décision d’annuler les concerts a rapidement provoqué des réactions au sein du monde culturel. Au micro de la radio RTL, la comédienne Mimie Mathy a vivement déploré la suppression de ces représentations sur scène, soulignant qu’il revient exclusivement aux magistrats et aux tribunaux de trancher ce litige. L’actrice a tenu à dépeindre le chanteur comme une personnalité ayant été « plus harcelée que harceleur » au fil de sa carrière.

Prenant également la parole sur les ondes de RTL, Dominique Besnehard a affirmé partager le point de vue exprimé par Mimie Mathy. Le producteur et ancien agent artistique a rappelé l’engouement public démesuré et l’effervescence constante auxquels Patrick Bruel a été confronté dès l’âge de 18 ans, particulièrement lors des années marquées par le phénomène de la « Bruelmania ».

L’attente des conclusions de la justice

Dominique Besnehard a néanmoins tenu à inviter l’opinion publique au respect rigoureux de la présomption d’innocence jusqu’au terme des procédures légales. L’ancien agent a tempéré ses propos en avançant l’hypothèse qu’avec l’avancée en âge, l’artiste tolérait peut-être moins facilement d’essuyer un refus, tout en réitérant qu’il convient désormais d’attendre que les autorités judiciaires délivrent leurs conclusions officielles.