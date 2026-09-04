Affaire Patrick Bruel : Louane soutient les victimes et valide l’annulation de sa tournée

Au micro de RTL, Louane a réagi à la déprogrammation des concerts de Patrick Bruel, visé par des enquêtes judiciaires. L'artiste a exprimé son malaise à l'idée d'un maintien des spectacles et a appelé au respect du travail des magistrats.

Invitée en direct au micro de la station RTL le 4 septembre 2026, la chanteuse et comédienne Louane s’est exprimée publiquement sur la suspension brutale des activités scéniques de Patrick Bruel. La jeune femme a commenté sans détours la déprogrammation intégrale des dates de concert initialement prévues par l’artiste, rompant ainsi le silence observé par une grande partie de la scène musicale.

Confrontée aux répercussions de ce dossier, Louane a affirmé une position très ferme quant à la présence de son confrère devant le public. Elle a déclaré qu’elle aurait été « gênée de le voir monter sur scène, c’est une évidence », soulignant l’incompatibilité manifeste entre la tenue de rassemblements festifs et la gravité du contexte judiciaire entourant le chanteur.

Tout au long de son intervention radiophonique, la musicienne a insisté pour réaffirmer son soutien total à toutes les victimes. Elle a parallèlement rappelé l’exigence fondamentale de laisser la justice instruire les différents dossiers dans le calme et avec recul, plaidant pour un traitement rigoureux des procédures à l’écart des agitations extérieures.

Invitée par ailleurs à commenter la prise de position publique de Mimie Mathy, qui avait estimé que Patrick Bruel avait « plus été harcelé que harceleur », Louane a immédiatement refusé d’alimenter la confrontation médiatique. L’artiste a choisi de clore le débat sans polémique en répliquant simplement : « chacun son avis, ce qu’elle dit ne me regarde pas ».

Plaintes pour violences sexuelles et annulation

L’annulation complète de la tournée et la déprogrammation de l’ensemble des dates de spectacles font directement suite à la multiplication des plaintes déposées contre Patrick Bruel, visé par de multiples enquêtes judiciaires pour des faits de violences sexuelles. Les organisateurs et producteurs ont ainsi acté la fin de la série de représentations à mesure que les investigations se poursuivent sous l’autorité des juridictions saisies.