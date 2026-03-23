« Éric Houndété n’a pas démissionné du parti LD », Kamar Ouassagari

Éric Houndété n’a pas démissionné du parti Les Démocrates et conserve son poste de premier vice-président, a confirmé Kamar Ouassangari sur Bip Radio.

Si Houndété demeure dans la hiérarchie du parti, il n’a toutefois pas validé l’élection de Nourénou Atchadé comme nouveau président. Selon les informations, le vice-président aurait contesté ce choix et quitté la salle avant le vote, exprimant ainsi son désaccord.

Après avoir assuré l’intérim suite à la démission de Boni Yayi, Éric Houndété reste donc un acteur central de la direction du parti. Cette confirmation met fin aux rumeurs sur un éventuel départ de l’ancien vice-président de l’Assemblée.

Faut-il le rappeler, les relations entre le premier et le deuxième vice-président du parti Les Démocrates ont été toujours cordiales mais marquées par de vives rivalités, les deux estimant être les privilégiés du président Thomas Boni Yayi.