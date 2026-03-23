Image Celtiis
Image Celtiis
Bénin

« Éric Houndété n’a pas démissionné du parti LD », Kamar Ouassagari

Éric Houndété n’a pas démissionné du parti Les Démocrates et conserve son poste de premier vice-président, a confirmé Kamar Ouassangari sur Bip Radio.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
POLITIQUE
704 vues
Eric Houndété, président du parti Les Démocrates
Eric Houndété, président du parti Les Démocrates
1 min de lecture
Google News Commenter
Pigier Cisco

Si Houndété demeure dans la hiérarchie du parti, il n’a toutefois pas validé l’élection de Nourénou Atchadé comme nouveau président. Selon les informations, le vice-président aurait contesté ce choix et quitté la salle avant le vote, exprimant ainsi son désaccord.

Après avoir assuré l’intérim suite à la démission de Boni Yayi, Éric Houndété reste donc un acteur central de la direction du parti. Cette confirmation met fin aux rumeurs sur un éventuel départ de l’ancien vice-président de l’Assemblée.

Faut-il le rappeler, les relations entre le premier et le deuxième vice-président du parti Les Démocrates ont été toujours cordiales mais marquées par de vives rivalités, les deux estimant être les privilégiés du président Thomas Boni Yayi.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:21 Football : Amical: Gabriel Magalhaes forfait pour le choc Brésil – France
17:20 Insolites : Bénin : cette promesse de Romuald Wadagni d’un salaire mensuel aux artistes séduit la toile
17:21 Amical: Gabriel Magalhaes forfait pour le choc Brésil – France