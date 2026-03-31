Bénin : le Parti Les Démocrates réagit au soutien de Eric Houndété à Romuald Wadagni

Le parti Les Démocrates a exprimé son désaccord après la prise de position d’Eric Houndété en faveur du candidat de la mouvance présidentielle, en contradiction avec la ligne officielle adoptée.

Le parti Les Démocrates a officiellement réagi au soutien affiché par Eric Houndété au candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni, dans le cadre de l’élection du 12 avril 2026.

À travers la voix de Eugène Azatassou, vice-président du parti dans le département du Zou, cette prise de position a été clairement désapprouvée. Le responsable politique rappelle que le parti avait décidé, lors d’une réunion extraordinaire tenue le 6 mars, de ne soutenir aucun des candidats en lice.

Dans ce contexte, il juge incompréhensible le choix de Eric Houndété, d’autant plus que celui-ci avait lui-même présidé la séance ayant acté cette décision. « Au lendemain de la décision que le parti ne soutenait aucun candidat, Eric Houndété qui était président de séance lorsque cette décision a été prise, est allé soutenir un duo. En tant que responsable, la discipline s’impose », a-t-il déclaré.

Pour Eugène Azatassou, cette attitude va à l’encontre des règles internes du parti, surtout dans un contexte où certains militants ont déjà été sanctionnés pour avoir pris position en faveur de candidats. Il met également en cause la posture actuelle de Eric Houndété, qui continue de se présenter comme président par intérim du parti.

« Je ne pouvais pas même imaginer que cela pouvait se passer de cette manière puisqu’ensemble, on a sanctionné des camarades. Ce serait dommage de se réclamer président par intérim après l’acte posé », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Eric Houndété a contesté il y a quelques jours l’élection de Nourénou Atchadé à la présidence du parti « Les Démocrates »et a affirmé rester à son poste de président par intérim.