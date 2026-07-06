Espagne – Portugal: Cristiano Ronaldo, le danger numéro 1 identifié par la Roja

À la veille du choc face au Portugal, les joueurs espagnols ont multiplié les mises en garde au sujet de Cristiano Ronaldo. Malgré son âge, l’attaquant portugais reste perçu comme une menace permanente dans la surface, où sa capacité à faire basculer un match continue d’impressionner le vestiaire de la Roja.

À l’approche de la confrontation entre le Portugal et l’Espagne, Cristiano Ronaldo cristallise toutes les attentions. À 39 ans, l’attaquant portugais continue d’inspirer autant le respect que la méfiance au sein du vestiaire de la Roja, où plusieurs cadres n’ont pas caché l’ampleur du défi à venir. Gardien titulaire de la sélection espagnole, Unai Simón a dressé un constat lucide sur l’évolution du quintuple Ballon d’Or, tout en soulignant son instinct toujours redoutable dans la zone de vérité.

« Le Cristiano qu’on voit lors de ce Mondial, ce n’est pas le même qu’il y a 6 ou 7 ans, quand il était à son prime », a-t-il reconnu.

«Mais il faut surtout faire en sorte de le tenir le plus loin possible de la surface. Dans la surface, il est autosuffisant pour marquer, créer et se démarquer. Il suffit d’une action pour qu’il fasse la différence. »

Même son de cloche chez les joueurs de champ. Gavi a tenu à rappeler le statut historique du Portugais, tout en relativisant les critiques extérieures à son égard. « Ceux qui critiquent Cristiano ne sont pas dans le vestiaire. Dans son équipe, il est respecté comme l’un des plus grands de l’histoire », a expliqué le milieu du Barça« Il peut faire la différence à tout moment. » De son côté, Mikel Oyarzabal insiste sur la nécessité de ne pas se focaliser uniquement sur la star portugaise, sans pour autant minimiser son impact. « Je ne vais pas me concentrer uniquement sur lui, mais tout le monde connaît le danger qu’il représente », a-t-il affirmé. Un message clair à l’attention de la défense espagnole, où Pau Cubarsí et Aymeric Laporte devront rester vigilants face à un attaquant dont l’efficacité dans les grands rendez-vous n’est plus à démontrer.