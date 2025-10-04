Paris FC 2-0 Lorient: Olivier Pantaloni détruit Tosin Aiyegun et ses coéquipiers
L’entraineur de Lorient a réagi à la défaite face au Paris FC (0-2) vendredi en Ligue 1. Et Olivier Pantaloni n’a pas du tout été tendre avec ses joueurs.
Mauvaise opération pour Lorient FC vendredi en Ligue 1. En déplacement à Paris FC en ouverture de la 7è journée du championnat, les Lorientais se sont inclinés sur le score de 2-0. Une chute brutale pour Tosin Aiyegun et ses coéquipiers, qui sortaient pourtant d’une prestation prometteuse face à Monaco (3-1) la semaine dernière.
De quoi déclencher l’ire de leur entraineur Olivier Pantaloni, qui a pesté contre ses joueurs en zone mixte. Face aux journalistes en conférence de presse d’après-match, le technicien français a tenu à mettre en garde ses joueurs: Aucun relâchement ne sera toléré dans ce groupe où l’objectif reste le maintient en Ligue 1.
«J’ai eu le sentiment de voir une équipe sans envie. Il peut y avoir des erreurs, mais je trouve que dans l’envie, dans l’état d’esprit qui régnait dans l’entame de match, je n’ai pas retrouvé l’équipe qui a joué la semaine dernière face à Monaco. Dans l’implication, dans l’intensité, dans la volonté de gagner des duels, tout ça fait partie de ce qu’on doit mettre en place pour exister dans ce championnat. Ça nous a fait défaut ce soir (vendredi)», a-t-il pointé du doigt
Avant d’avertir ses joueurs: «Aujourd’hui, l’objectif est clair aussi, c’est celui de se maintenir. Mais il faut qu’ils comprennent qu’on n’a pas le droit au moindre relâchement. Aujourd’hui, j’en ai senti. À partir de là, on est beaucoup moins performants.» Tosin et ses coéquipiers sont donc prévenus.
