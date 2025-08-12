Paris : familles migrantes évacuées devant l’Hôtel de Ville

Environ 200 personnes migrantes, qui dormaient depuis une semaine sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville de Paris faute de place dans les hébergements d’urgence, étaient en cours d’évacuation mardi matin, a constaté une journaliste de l’AFP. Principalement des femmes accompagnées de jeunes enfants, ainsi que quelques pères de famille, ces sans-abris ont été réveillés à l’aube et priés de quitter les lieux avec leurs maigres effets personnels. L’opération s’est déroulée dans le calme sous un important dispositif policier, tandis qu’une trentaine d’agents du service d’assistance aux sans-abris de la mairie de Paris et des membres de l’association France terre d’asile, épaulés par Utopia 56, assistaient les familles.