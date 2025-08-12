PAR PAYS
Paris : familles migrantes évacuées devant l’Hôtel de Ville

Par BENIN WEB TV
Zelensky : la Russie prépare de nouvelles offensives

Macron promulgue la loi Duplomb après une censure partielle du Conseil constitutionnel

Colombie: décès du n°2 de la «Segunda Marquetalia» des FARC

Meurtre de journalistes à Gaza : la cheffe de la diplomatie de l’UE condamne la frappe israélienne

Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

Guinée : les Forces vives reprennent les manifestations dès le 5 septembre

Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Trump prolonge de 90 jours la trêve tarifaire avec la Chine, selon CNBC

États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Environ 200 personnes migrantes, qui dormaient depuis une semaine sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville de Paris faute de place dans les hébergements d’urgence, étaient en cours d’évacuation mardi matin, a constaté une journaliste de l’AFP. Principalement des femmes accompagnées de jeunes enfants, ainsi que quelques pères de famille, ces sans-abris ont été réveillés à l’aube et priés de quitter les lieux avec leurs maigres effets personnels. L’opération s’est déroulée dans le calme sous un important dispositif policier, tandis qu’une trentaine d’agents du service d’assistance aux sans-abris de la mairie de Paris et des membres de l’association France terre d’asile, épaulés par Utopia 56, assistaient les familles.

