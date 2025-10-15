Parakou: un homme retrouvé mort au fond d’un puits à Kpérou-Guéra

Un drame s’est produit dans la soirée de ce mardi 14 octobre 2025 à Kpérou-Guéra, un quartier de la commune de Parakou.

Un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé sans vie au fond d’un puits public de grand diamètre, présentant des blessures visibles au niveau du cou.

Selon les premiers témoignages, ce sont des habitants du quartier qui ont fait la macabre découverte avant d’alerter les autorités.

Les éléments de l’Agence béninoise de protection civile, ex-compagnie des sapeurs-pompiers, se sont rapidement rendus sur les lieux pour extraire le corps de la victime.

Les circonstances du drame restent encore floues. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les causes exactes du décès et tenter d’identifier l’homme retrouvé sans vie .

En attendant les conclusions des premières investigations, la zone a été sécurisée afin d’éviter tout attroupement et préserver les indices pouvant aider à l’enquête.