Parakou: un faux militaire interpellé après une altercation avec un conducteur de taxi-moto

Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite dans la matinée du dimanche 5 octobre 2025 au quartier Dépôt, dans le premier arrondissement de Parakou.

Un homme, déguisé en militaire, a été interpellé après une vive altercation avec un conducteur de taxi-moto. Selon les informations recueillies sur place par Fraternité Fm, l’individu, vêtu d’une tenue militaire, aurait sollicité les services d’un conducteur dès 7 heures du matin, sans préciser sa destination. Pendant plusieurs heures, le faux soldat aurait fait tourner le conducteur à travers la ville, sans raison apparente.

Épuisé et soupçonneux, le conducteur lui demande finalement de descendre et de payer la course. Une dispute éclate aussitôt. C’est à ce moment qu’un véritable militaire, passant par là, intervient pour comprendre la situation. Quelques échanges suffisent pour dévoiler la supercherie : l’homme n’appartient à aucune unité des forces armées.

Pris de panique, l’usurpateur tente de prendre la fuite, mais sera rapidement rattrapé et maîtrisé par le militaire avant l’arrivée des éléments de la Police républicaine, alertés par les témoins.

Les premières informations indiquent que l’individu ne serait pas à son premier coup d’essai. Il aurait déjà utilisé la même méthode pour escroquer plusieurs conducteurs de taxi-moto dans la cité des Kobourou. Il a été conduit au commissariat pour la suite de la procédure.