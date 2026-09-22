France

1 205 matches en NBA, Nicolas Batum prend sa retraite à 37 ans

Nicolas Batum met un terme à sa carrière de basketteur à 37 ans, après 18 saisons et 1 205 matches en NBA. L’ancien capitaine de l’équipe de France a annoncé sa décision lundi 21 septembre dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Léon KABORÉ
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MONDE - SPORT
Nicolas Batum avec l’équipe de France de basketball
Nicolas Batum sous le maillot de l’équipe de France à l’EuroBasket 2011. Photo : Christopher Johnson / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.
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Arrivé en NBA en 2008, l’ailier français a porté les maillots de Portland, Charlotte, des Los Angeles Clippers et de Philadelphie. Il boucle son parcours nord-américain avec des moyennes de 9,6 points, 4,7 rebonds et 3,0 passes décisives par match, ainsi que 37 % de réussite à trois points.

Batum avait déjà quitté la sélection française après les Jeux olympiques de Paris 2024. Avec les Bleus, il a notamment remporté l’Euro 2013, deux médailles d’argent olympiques à Tokyo 2020 et Paris 2024, ainsi que deux bronzes en Coupe du monde en 2014 et 2019.

Le Français avait commencé sa carrière professionnelle au Mans avant de rejoindre la NBA. Sa dernière saison s’est déroulée avec les Clippers, où il avait retrouvé un rôle de joueur d’expérience après un passage de 57 matches à Philadelphie en 2023-2024.

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