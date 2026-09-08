Bénin: deux responsables présumés du réseau QNET interpellés à Parakou après une plainte pour escroquerie

​Une dispute survenue dans une habitation du quartier Damagourou, situé dans le premier arrondissement de Parakou, a conduit à l’interpellation de deux individus le dimanche dernier, suite à l’intervention de la police alertée par le chef de quartier.

Les mis en cause seraient impliqués dans des activités liées au réseau de commerce en ligne QNET. L’interpellation fait suite à une plainte d’un ressortissant nigérian ayant versé une importante somme d’argent dans l’espoir d’obtenir un emploi bien rémunéré.

Après des mois d’attente et n’ayant pas eu gain de cause il décide de saisir les autorités compétentes pour avoir gain de cause.

​Une fouille du domicile effectuée par les forces de l’ordre a permis de mettre la main sur plusieurs documents appartenant à des membres du réseau ainsi que sur divers objets d’intérêt pour les enquêteurs.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent l’existence de plusieurs victimes, avec des préjudices financiers oscillant entre 400 000 francs CFA et 1,5 million de nairas. Actuellement placés en garde à vue, les deux suspects font l’objet d’investigations approfondies afin de faire toute la lumière sur leurs agissements et d’identifier d’éventuelles autres personnes flouées.