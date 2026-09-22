Prétoria: Kemi Séba comparaît à nouveau demain mercredi 23 septembre

​Après plus de cinq mois de détention sur le sol sud-africain et une série de reports techniques, Kémi Séba comparaît à nouveau demain mercredi 23 septembre.

​Kémi Séba devant le tribunal de Pretoria : l’épineuse demande d’extradition du Bénin au cœur des débats

Kémi Séba fait d’abord l’objet de poursuites à Prétoria pour passage clendestin de l’Afrique du Sud vers le Mozambique. Parallèlement à cette procédure, il fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités de Cotonou.

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​Une audience très attendue après un rendez-vous manqué

​L’examen de cette demande aurait dû se tenir le 11 août dernier. Mais l’activiste et panafricaniste n’a pu être extirpé de sa cellule pour l’audience du 11 août. L’audience fut alors reportée au 11 août 2026.

​Incarcéré depuis le 13 avril 2026 à la suite d’une interpellation à la frontière zimbabwéenne où la police sud-africaine lui reproche une tentative de sortie irrégulière du territoire avec des titres de voyage non conformes , Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kémi Séba, voit désormais son avenir suspendu à l’issue de la procédure internationale.

​Les accusations de Cotonou en première ligne

​Pour le gouvernement béninois, l’enjeu est clair : obtenir le rapatriement du président de l’ONG Urgences Panafricanistes afin qu’il réponde devant la justice de son pays d’origine. Les chefs d’accusation retenus contre lui sont particulièrement lourds : « apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion ».

Les autorités reprochent au tribun ses prises de position publiques répétées, perçues comme une tentative de déstabilisation des institutions béninoises.

​Face à ces griefs, le collège d’avocats de la défense entend livrer une bataille acharnée. Les conseils de l’activiste devraient faire valoir la nature éminemment politique des poursuites intentées par le pouvoir béninois, un motif traditionnellement rédhibitoire en droit international des extraditions.

Ils s’appuieront également sur les garanties fondamentales des droits de l’homme, alertant sur les risques pesant sur la sécurité et le droit à un procès équitable de leur client en cas de renvoi vers le Bénin.