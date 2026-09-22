Ukraine : Zelensky veut une trêve énergétique avant l’hiver et réclame des Patriot

Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump mardi à New York avec deux priorités : obtenir un arrêt réciproque des frappes contre les infrastructures énergétiques et renforcer la défense aérienne ukrainienne avant l’hiver.

Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump mardi à New York avec l’objectif d’obtenir un moratoire réciproque sur les frappes visant les infrastructures énergétiques en Ukraine et en Russie. Le président ukrainien veut aussi obtenir davantage de systèmes Patriot alors que Kiev redoute une nouvelle campagne russe contre son réseau électrique à l’approche de l’hiver.

Le chef de l’État ukrainien a indiqué, avant l’entretien, qu’il présenterait au président américain plusieurs propositions de désescalade. Lors d’une rencontre avec des sénateurs américains, il a insisté sur les besoins en intercepteurs de missiles balistiques et sur les difficultés que l’Ukraine pourrait affronter pendant la saison froide.

La présidence ukrainienne affirme que les systèmes Patriot restent, à ce stade, irremplaçables pour contrer certaines menaces balistiques. Zelensky doit donc tenter de lier la discussion sur une trêve énergétique à un renforcement immédiat de la protection des villes et des infrastructures critiques.

L’idée d’un arrêt des frappes sur le secteur énergétique a également été discutée lundi entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le président français a dit avoir plaidé pour une aide plus rapide à l’Ukraine en matière d’intercepteurs et pour un mécanisme de désescalade entre Moscou et Kiev.

Le dossier énergétique est devenu central dans les échanges avec Washington. Donald Trump a récemment demandé à Kiev de cesser ses frappes contre les raffineries russes, qu’il associe à la tension sur les marchés du carburant. Cette pression intervient alors qu’une pénurie mondiale de diesel pourrait se prolonger jusqu’en 2027.

Sur le terrain, les frappes n’ont pas cessé avant la rencontre de New York. La Russie et l’Ukraine ont encore échangé des attaques de drones et de missiles mardi, tandis que Moscou n’a pas annoncé d’engagement à suspendre sa campagne aérienne contre les infrastructures ukrainiennes.