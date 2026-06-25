Parakou : après la polémique, la mairie supprime les 50 000 FCFA exigés pour l’organisation des manifestations publiques

Face aux réactions suscitées par son précédent communiqué, la mairie de Parakou a revu sa position. Dans une nouvelle note publiée le 24 juin 2026, l’obligation de payer 50 000 FCFA pour l’organisation d’un événement n’apparaît plus. Seule l’exigence d’une autorisation préalable est maintenue.

La mairie de Parakou a apporté des modifications importantes aux conditions d’organisation des manifestations publiques dans la commune. Dans un nouveau communiqué radio daté du 24 juin 2026, l’autorité communale ne fait plus mention des frais de 50 000 FCFA qui avaient été annoncés quelques jours plus tôt pour l’obtention d’une autorisation d’organisation.

Cette nouvelle communication est perçue comme un réajustement de la décision initiale qui avait suscité de nombreuses réactions, notamment parmi les promoteurs d’événements sportifs et culturels.

Si l’exigence financière a disparu, la mairie maintient toutefois le principe de l’autorisation préalable. Selon le communiqué, « toute manifestation sportive, culturelle ou récréative organisée sur le domaine public communal ou ouverte au public est soumise à une autorisation préalable délivrée par la Mairie ».

Le document rappelle que cette mesure s’appuie sur les dispositions du Code de l’administration territoriale et vise à garantir la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité publique, le respect des règles d’hygiène ainsi que la préservation des infrastructures publiques.

Pour obtenir cette autorisation, les organisateurs devront adresser une demande au maire en précisant la nature de l’activité, le lieu, la date, les horaires, le programme prévu ainsi que les dispositions envisagées pour assurer la sécurité des participants.

Autre changement notable : le nouveau communiqué ne fait plus état des amendes ni des autres sanctions qui figuraient dans la précédente annonce. La mairie privilégie désormais un rappel des obligations administratives et invite les promoteurs à collaborer avec les services compétents pour le bon déroulement des manifestations.

Ce rétropédalage permet ainsi de lever la controverse liée au paiement des 50 000 FCFA, tout en maintenant la volonté de la municipalité de mieux encadrer les activités organisées dans les espaces publics de Parakou.