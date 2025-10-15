Parakou: 9 personnes interpellées dans une vaste opération policière

Dans la nuit de mardi à mercredi, les forces de l’ordre ont mené une importante opération d’assainissement dans la ville de Parakou.

Cette initiative, pilotée par le Directeur Départemental de la Police Républicaine (DDPR), visait à renforcer la sécurité et à restaurer l’ordre public dans certains quartiers réputés sensibles.

Selon les informations recueillies par Fraternité fm , quatre filles de joie ont été interpellées à Ladji Farani, tandis que quatre autres personnes ont été appréhendées à Kpébié. L’opération, entamée mardi à 23h45, s’est poursuivie jusqu’au petit matin, marquant une présence dissuasive et continue des forces de sécurité sur le terrain.

Les agents ont également constaté la démolition de plusieurs maisons closes à Kpébié, dans le cadre d’une démarche plus large d’assainissement urbain. Cette mesure vise à décourager les activités illicites et à restaurer la tranquillité dans les zones concernées.

Au total, neuf personnes ont été interpellées au cours des deux nuits d’opération, sous la supervision directe du DDPR, présent sur le terrain pour coordonner les équipes.