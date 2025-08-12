Pakistan : neuf soldats tués lors d’une attaque contre des bâtiments publics

PAR PAYS
Neuf soldats pakistanais ont été tués lundi 11 août lorsque quelque cinquante assaillants ont pris d’assaut des bâtiments publics, dont un commissariat et un tribunal, dans la province du Baloutchistan, frontalière de l’Iran, ont indiqué mardi des responsables locaux à l’AFP. Cette attaque, qui n’a pas été revendiquée, survient dans une région où les violences jihadistes et séparatistes se multiplient. Elle intervient parallèlement au durcissement des sanctions annoncé par Washington contre l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA), un groupe séparatiste à l’origine en mars d’une spectaculaire prise d’otages dans un train dans la même région.

