Pakistan: douze soldats tués par les talibans pakistanais dans le nord-ouest

Au moins douze soldats ont été tués samedi 13 septembre lors d’une embuscade attribuée aux talibans pakistanais dans le nord‑ouest du Pakistan, à la frontière avec l’Afghanistan, ont déclaré à l’AFP des responsables locaux et des sources de sécurité. Selon ces responsables, vers 4 h du matin des assaillants postés de part et d’autre de la route ont ouvert le feu à l’arme lourde sur un convoi de militaires et de paramilitaires, provoquant la mort de douze membres des forces de sécurité ; un officier sur place a confirmé le bilan et indiqué que les assaillants avaient saisi les armes du convoi. Le Tehrik‑e‑Taliban Pakistan (TTP) a revendiqué un « assaut très sophistiqué », affirmant avoir récupéré dix mitrailleuses et un drone.

