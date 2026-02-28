Ousmane Dembélé, nouvelle recrue des Enfoirés, fait rapidement demi‑tour sur le parking

Ce vendredi 27 février 2026, les Enfoirés étaient de retour sur TF1 pour un spectacle destiné à soutenir Les Restos du Cœur, avec parmi les temps forts la participation du footballeur Ousmane Dembélé. Après avoir réuni 8,4 millions de téléspectateurs l’an dernier, la troupe a de nouveau chanté afin de collecter des fonds qui permettent chaque année d’offrir de nombreux repas aux plus démunis.

Créée en 1985 par Coluche, la troupe des Enfoirés s’appuie sur un répertoire emblématique — Jean-Jacques Goldman ayant écrit et composé La Chanson des Restos — et réunit depuis plusieurs décennies les plus grandes personnalités du spectacle en France pour des concerts caritatifs. Le spectacle diffusé ce vendredi reprend le format de la tournée et des émissions télévisées destinées à financer l’action des Restos du Cœur.

Lors de l’édition 2026, la Troupe a mêlé anciens fidèles et nouvelles recrues, avec des passages scéniques et un clip vidéo pour le nouvel hymne composé par Santa.

Les artistes présents, les nouveaux venus et la participation d’Ousmane Dembélé

Parmi les habitués retrouvés sur scène figuraient notamment Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Julien Clerc, François-Xavier Demaison, Sofia Essaïdi, Lara Fabian, Patrick Fiori, Élodie Fontan, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Lorie, Alex Lutz, Christophe Maé et M. Pokora.

Plusieurs nouveaux visages ont intégré la Troupe cette année : les chanteuses Marine et Helena, la chanteuse Styleto, l’humoriste Jarry, les créateurs de contenu Tibo InShape et le duo McFly et Carlito, la violoniste Esther Abrami, et, parmi les invités médiatiques, le dernier Ballon d’Or Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé a participé au concert du 18 janvier à l’Accor Arena (Bercy) malgré un emploi du temps chargé, profitant d’un jour de repos pour monter sur scène et partager le moment avec les autres membres de la Troupe. Il a notamment pris part à l’interprétation de la Chanson des Restos et apparu dans le clip du nouvel hymne.

Au micro, le footballeur a commenté sa présence : « C’est une cause importante que je voulais soutenir« , selon les propos rapportés. Patrick Bruel, présent sur place, a décrit l’effet qu’a suscité la venue de Dembélé : « Là, débarque un Ballon d’Or et une espèce de mouvement s’opère, tout le monde veut sa photo, moi le premier, puis ça défile pour avoir son petit échange avec Ousmane« .

Après le spectacle, alors qu’il se dirigeait vers le parking, Ousmane Dembélé a fait demi-tour pour retourner sur la zone d’accueil des artistes afin d’immortaliser une rencontre. La directrice artistique Anne Marcassus a expliqué : « En arrivant sur le parking, il a vite fait demi-tour parce qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas fait de photo avec Vianney« .

Le reportage et la diffusion ont mis en avant la combinaison d’anciens et de nouveaux participants, ainsi que l’engagement ponctuel de personnalités issues du monde du sport et du spectacle pour soutenir Les Restos du Cœur.